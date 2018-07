Führerscheinprüfung: Darum steigen die Durchfallzahlen

NÜRNBERG - Es fallen immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung, verkündete das Kraftfahrtbundesamt vor kurzem. Woran liegt das? Jürgen Larsen, Inhaber einer Fahrschule an der Pillenreuther Straße, begibt sich im Interview auf Ursachenforschung. Er bringt Schülern seit 30 Jahren das Fahren bei - und weiß, dass sich die Zeiten geändert haben.

Ob auf dem Motorrad oder mit dem Auto: Immer mehr Schüler bestehen die Fahrprüfung nicht auf Anhieb. Jürgen Larsen, der Inhaber einer gleichnamigen Fahrschule am Aufseßplatz, erklärt die Gründe. Einer davon: Das Auto ist heute nicht viel mehr als ein Fortbewegungsmittel. © Benjamin Huck



Mehr als jeder Dritte bestand 2017 in Bayern seinen Führerschein nicht auf Anhieb. So lag 2016 die Durchfaller-Quote der theoretischen Prüfung bei 34 Prozent, an der Praxis sind 25 Prozent gescheitert. Das ist das schlechteste Ergebnis seit zehn Jahren.

NZ: Wie viele bringen Sie durch die Prüfung, Herr Larsen?

Jürgen Larsen: Die Durchfallquote für die Theorieprüfung liegt bei uns in der Fahrschule zwischen 35 und 40 Prozent. Die meisten schaffen es beim zweiten Versuch. Es gibt aber welche, die es auch beim dritten, vierten und fünften Mal nicht schaffen. Das liegt dann einfach daran, dass sie nicht intensiv genug lernen.

NZ: Heute lernen Fahrschüler die Theorie oft am Smartphone. Könnte das auch ein Grund sein für die steigende Durchfalltendenz?

Larsen: Es gibt einen Übungskatalog von 1000 Fragen. Seit rund zehn Jahren lernen Schüler diese über ein Programm auf dem Computer oder eine App auf Handy oder Tablet. 30 Fragen kommen dann in der Prüfung beim TÜV dran. Das unterschätzen viele. Ich habe letztens mit einem Schüler gesprochen, der in der Theorie durchgefallen ist. Er sagte, dass er für die nächste Prüfung nicht mehr am Handy lernen wolle, sondern am PC. Sonst werde er einfach zu sehr abgelenkt. Das ist ein allgemeines Problem: Die jungen Leute werden mit zu vielen Einflüssen konfrontiert. Auf dem Smartphone ploppen ständig irgendwelche Nachrichten von Facebook und Co. auf. Die Schüler sind deshalb nicht mehr so konzentriert. Und für die theoretische Prüfung ist jeder selbst verantwortlich. Wir können nicht für die Schüler lernen.

NZ: Wünschen Sie sich die klassischen Papierbögen zurück, mit denen Fahrschüler früher die Theorie gelernt haben?

Larsen: Nein, ich finde es gut, dass es das Lernprogramm online gibt - auch wegen der Videos. Wer vorher alle Fragen durchgeht, der kann in der Prüfung nicht durchfallen.

NZ: Wie sieht das bei der praktischen Prüfung aus?

Larsen: Da sind wir als Lehrer mitverantwortlich. Denn an ihr lässt sich messen, wie gut der Lehrer arbeitet: ob er etwa richtig einschätzt, wann er den Schützling in die Prüfung schickt. Von zehn Prüflingen ist in den vergangenen drei Wochen einer durch die praktische gefallen. Wir sind da deutlich besser als der Durchschnitt. Dazu müssen wir aber auch dem Druck mancher Schüler standhalten, die unbedingt so bald wie möglich ihre Prüfung ablegen wollen.

NZ: Das ist oft ja auch eine Geldfrage.

Larsen: Ja schon, aber es wird teurer, wenn die Schüler durchfallen. Die Prüfung kostet ja auch nicht gerade wenig Geld. So ein Führerschein liegt insgesamt zwischen 1600 und 3000 Euro.

NZ: Welche Erklärungen gibt es noch dafür, dass mehr und mehr Fahrschüler durchfallen?

Larsen: Ich bin seit 30 Jahren in dem Beruf und merke, dass sich die Einstellung zum Auto geändert hat. Diese Affinität zum Auto, wie es sie früher gab, fehlt heute. Vor 20 Jahren waren Jungs ganz heiß darauf, endlich Auto fahren zu dürfen. Mit 18 Jahren endlich den Führerschein zu bekommen, war das Wichtigste. Viele haben ihre ganze Freizeit in das Auto gesteckt. Heute kommen die Leute teilweise erst im Alter von Anfang oder Mitte zwanzig zu uns. Und wo sieht man heute noch getunte Autos?

NZ: Das Auto ist kein Statussymbol mehr?

Larsen: Nein, heute zählen andere Dinge. Das Auto ist eher ein Fortbewegungsmittel.

NZ: Kann sich das manch einer vielleicht auch nicht mehr so einfach leisten?

Larsen: Das kann schon eine Rolle spielen. Viele junge Menschen machen nicht mehr sofort den Führerschein, weil sie andere Prioritäten haben. Sie geben ihr Geld lieber für Handys, Sneaker oder Partys aus - und sparen nicht mehr auf den Führerschein. In der Stadt brauchen sie den ja auch nicht unbedingt: Nürnberg hat einen guten öffentlichen Nahverkehr.

NZ: Dann läuft Ihr Geschäft also schlecht?

Larsen: Nein, ganz im Gegenteil!

NZ: Das ist doch ein Widerspruch. Wie kann das sein?

Larsen: Es hieß immer, dass die geburtenstarken Jahrgänge vorbei seien. Dementsprechend waren wir auf weniger Schüler eingestellt - etwa was die Zahl der Fahrlehrer angeht. Sieben Mitarbeiter habe ich derzeit angestellt, und wir haben mehr zu tun denn je. Die Bevölkerung in Nürnberg wächst.

NZ: Ist das Publikum in Ihrer Fahrschule auch so bunt gemischt wie die Nürnberger Bevölkerung?

Larsen: Wir unterrichten Migranten und Zuwanderer aus aller Herren Länder: Inder, Syrer, Iraner, Iraker. Die Fahrschule liegt direkt neben dem Aufseßplatz. Viele von ihnen bringen - ich sage es mal so - ihre eigene Einstellung zum Autofahren mit. In ihren Heimatländern herrscht keine so strikte Verkehrsordnung wie hier. Sie denken zwar, dass sie fahren können, aber für deutsche Verhältnisse entspricht das dem Niveau von etwa sechs Fahrstunden. Sie können zwar mit dem Fahrzeug umgehen, aber verkehrsgerechtes Fahren ist etwas anderes. Da geht viel über das Gefühl. Da wird auch mal bei Vorfahrt gebremst, sie richten sich eher nach anderen Kriterien wie der Fahrbahnbreite als nach Schildern. Deutschland gehört zu den schwierigsten Ländern, um einen Führerschein zu bekommen. Das Autofahren hier ist anspruchsvoll. Wer mit einem Führerschein aus einem Drittland nach Deutschland kommt, der muss oft noch einmal die theoretische, mindestens aber die praktische Prüfung ablegen - eben die nach deutschen Standards.

NZ: Welche Rolle spielen die Eltern der jungen Fahrschüler? Wie viele stehen mit erhobenem Zeigefinger dahinter?

Larsen: Die meisten Eltern sehen das eigentlich eher locker. Es bringt nichts, wenn sie ihr Kind anmelden und dieses dann gar keine Lust auf den Führerschein hat. Dann fehlt die Motivation. Nur wer es selbst will, sollte zu uns kommen. Aber es kommt auch auf die Vorbilder an. Man lernt Verkehr nicht erst ab der Fahrschule kennen. Die Verkehrsteilnahme beginnt in der Kindheit - wenn man im Auto der Eltern mitfährt.

