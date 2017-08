Fünf Kilo Speed auf A9 bei Nürnberg sichergestellt

31-jähriger Mercedes-Fahrer wurde festgenommen - Rauschgift im Rucksack - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Rauschgift im Rucksack auf der A9: Fahnder der Polizei haben am Autobahnkreuz Nürnberg bei einem Mercedes-Fahrer fünf Kilogramm Amphetamin entdeckt. Der 31-Jährige hatte sich bei einer Kontrolle verdächtig gemacht.

Fein säuberlich verpackt waren die Drogen, die ein 31-Jähriger im Rucksack hatte, als er am Autobahnkreuz Nürnberg von der Polizei kontrolliert wurde. Foto: LKA



Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Feucht ist auf der A9 ein Drogenkurier ins Netz gegangen. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, stoppten die Fahnder Mitte August "im Bereich des Autobahnkreuzes Nürnberg" einen Mercedes mit österreichischem Kennzeichen.

Der 31-jährige Fahrzeugführer, ein Ungar mit Wohnsitz in Österreich, war auf der Rückreise zu seinem Wohnort. Er machte einen "äußerst nervösen Eindruck", so das Lka. Im Rahmen einer Kontrolle konnten die Beamten im Fahrzeuginneren einen Rucksack mit fünf Kilogramm des Aufputschmittels Amphetamin auffinden, das in der Szene auch Speed genannt wird.

Der 31-Jährige kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

