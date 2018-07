Fünf Wochen lang drohen Staus in Nürnbergs Süden

NÜRNBERG - Wer als Pendler die Regensburger oder die Münchener Straße nutzt, muss die nächsten fünf Wochen mit Staus rechnen. Der Grund: Die VAG lässt an der Peterskirche eine Straßenbahnweiche austauschen. Auch für Anwohner wird es ungemütlich.

Hier, an der Regensburger Straße, wird schon bald gebaut. © Eduard Weigert



Die Arbeiten dauern nach Mitteilung des Unternehmens bis zum 23. August und finden montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr statt. Gerade in der ersten Phase, wenn die alte Weiche freigelegt und ausgebaut wird, kann es sehr laut zugehen. Die VAG bittet die Anwohner deshalb schon jetzt um Verständnis, verspricht aber, nur im Notfall nachts beziehungsweise an Sonn- oder Feiertagen zu arbeiten.

Die mehrwöchige Sperrzeit sei, so heißt es in der Mitteilung, nötig, da sich das Erneuern von Weichenanlagen im Straßenbahnnetz aufwendig gestalte. Zunächst müsse der alte Asphalt abgetragen werden, ehe die Gleis- und Weichentechnik ausgetauscht werden kann. Neben dem passgenauen Einbau nehme allein das Aushärten des Betons mehrere Tage in Anspruch. Anschließend müsse die Asphaltdecke wiederhergestellt werden. Und zum Ende seien ausführliche Testfahrten angesetzt.

Die mehrwöchige Sperrung nutzt die VAG jedoch nicht nur zur Instandhaltung der Schienenwege. Sie erneuert darüber hinaus die Haltestelle Immelmannstraße, die mit neuen Wartehallen und gläsernen Spritzschutzwänden ausgestattet wird. Auch die übrigen Haltestellen an der Linie 6 zwischen Harsdörfferplatz und Fliegerstraße erhalten neue Wartehallen. Daneben stehen Baumpflegearbeiten entlang des gesperrten Abschnitts auf dem Plan.

Ersatzbusse im Einsatz

Die Straßenbahnen der Linie 6 (Westfriedhof – Dokuzentrum) befahren in diesen fünf Wochen ab der Haltestelle Schweiggerstraße die Route der Linie 7 (Hauptbahnhof – Tristanstraße) bis zur Tristanstraße und wenden dort. Auf der eigentlichen Strecke der Linie 6 zwischen Schweiggerstraße und Dokuzentrum verkehren Ersatzbusse mit der Linienbezeichnung E 6. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der betroffenen Straßenbahnhaltestellen jeweils am Fahrbahnrand in gleicher Fahrtrichtung. Die Straßenbahnlinie 8 (Erlenstegen – Dokuzentrum) wird bis zur Haltestelle Dutzendteich verlängert.

Aufgrund der Bauarbeiten ist darüber hinaus auch für die Linie 36 eine Umleitung vorgesehen. Die Busse nehmen zwischen den Haltestellen Stephanstraße und Platz der Opfer des Faschismus in beiden Richtungen eine Ausweichroute über die Regensburger Straße und Scharrerstraße. In gleicher Weise wird auch der übrige Straßenverkehr umgeleitet. Die Haltestelle Peterskirche wird für den Zeitraum der Bauarbeiten in die Regensburger Straße verlegt.

Am Tag des ersten Klassik Open Airs – Sonntag, 22. Juli – fahren die Straßenbahnen der Linie 6 zwischen 10 und 20 Uhr ab der Haltestelle Schweiggerstraße als Linie 8 bis Dutzendteich. In dieser Zeit verkehren auch auf der Ersatzlinie E 6 zusätzliche Busse.

