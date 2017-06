Funkenflug im Baumarkt: Drei Menschen leicht verletzt

Berufsfeuerwehr löschte Glutnester - Brandschutztor im Einsatz - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Drei Mitarbeiter eines Baumarktes in der Leyher Straße wurden am Freitag leicht verletzt, als sie versuchten Glutnester abzulöschen. Die Feuerwehr konnte die Lage schnell unter Kontrolle bringen.

Die Berufsfeuerwehr Nürnberg musste am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in einem Baumarkt in der Leyher Straße ausrücken. Dort hatte sich in einer Holzschneidanlage ein Metallspan in der zugehörigen Absauganlage entzündet und Funken geschlagen. Drei Mitarbeiter des Baumarktes schlossen sofort das Brandschutztor zum Verkaufsraum und löschten den Brandherd. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu.

Die alarmierte Feuerwehr demontierte die Anlage, um die Brandglutnester abzulöschen. Mit einer Wärmbebildkamera überprüften die Einsatzkräfte, ob sich noch weitere Glutnester in der Anlage befinden. Da dies nicht der Fall war, wurde der Baumarkt wieder an den Betreiber übergeben.

