Für 1,5 Millionen: Wöhrder See wird weiter aufgehübscht

NÜRNBERG - Mit der "Wasserwelt Wöhrder See", dem Gemeinschaftsprojekt des Freistaates und der Stadt, wird das in die Jahre gekommene Naherholungsgebiet Stück für Stück aufgehübscht. Nun ist das Nordufer dran — und Christian Vogel gab sich im Sör-Ausschuss euphorisch.

An der Wasserwelt für den Wöhrder See wird bereits fleißig gearbeitet. © Stefan Hippel

Die Norikusbucht mit Bademöglichkeiten und einem nahen Wasserspielplatz für kleinere und größere Kinder, der Steg am Seniorenheim "Wastl", der beliebte Sandstrand: Der Wöhrder See ist, wie Bürgermeister Vogel im Ausschuss erklärte, eine "Perle der Naherholung". Die bereits durchgeführten und geplanten Maßnahmen sorgen dafür, dass das Gebiet immer schöner werde. Noch etwas poetischer formulierte es der SPD-Politiker im Ausschuss: "Aus der Perle wird Zug um Zug ein Diamant."

Weiter geht’s: Die Neugestaltung rund um den Wöhrder See erreicht die nächste Stufe. Bürger­meister Christian Vogel und Sör-Pro­jektleiter Bernd Nitschke stellten die kommenden Maßnahmen für das Südufer vor. Hier sehen sie die Visualisierungen dessen, was geplant ist.

Wöhrder See: Die Norikusbucht wird zum Freizeitareal

Als nächster Schritt wird das Nordufer mit einem neuen Radweg und einem Seecafé plus öffentlichen Toiletten aufgewertet: Für rund 1,5 Millionen Euro wird eine neue, einfachere Wegeführung gestaltet, zudem werden aus bisher versiegelten Flächen künftig Wiesen- und Liegeflächen. Sportgeräte und drei Trampoline sollen Gelegenheit zu Spiel und Bewegung bieten.

Ein neuer, fünf Meter breiter Weg soll Passanten und Radfahrern genügend Platz bieten. Dass deshalb zwölf geschützte Bäume weichen müssen, sorgte bei den Stadträten für Bedauern. Allerdings werde man zwölf neue Bäume pflanzen, versprach Bürgermeister Vogel.

1959 beschloss der Stadtrat den Wöhrder See zwischen Wöhrd und Erlenstegen für Erholungszwecke anzulegen. Er wird heute von der Stadtbevölkerung für Spaziergänge, Joggen, Bummeln und Fischen genutzt. In der Bildergalerie sehen Sie, wie der See entstanden ist.