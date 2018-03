Für 3,7 Millionen Euro: Neuer Zugang vom Bahnhof zur Südstadt

NÜRNBERG - Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger, lautet ein flapsiger Spruch. Der Durchstich des Osttunnels am Nürnberger Hauptbahnhof gehört auf jeden Fall dazu, zumindest aus der Sicht von Passanten und Reisenden. Seit Jahrzehnten geplant, soll er in diesem Jahr tatsächlich gebaut werden.

Geben mit einem symbolischen Spatenstich das offizielle Startsignal für den Tunneldurchstich (v. r. n. l.): Bahnhofsmanagerin Claudia Gremer, Bürgermeister Christian Vogel, Ministerialrat Thomas Wunsch von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Innenministerium und Jürgen Haasler, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds VGN. Foto: Edgar Pfrogner



Der symbolische erste Spatenstich – an einem extra aufgeschütteten Sandhaufen – sei keinesfalls nur eine Shownummer, versicherte Bürgermeister Christian Vogel mit treuherzigem Augenaufschlag. "Nachdem die Finanzierungsvereinbarungen unter Dach und Fach sind, geht es jetzt tatsächlich richtig los." Stadt und Bahn versprechen sich eine effektive Verbesserung von und zur Südstadt und den Bahnsteigen für die Bürger.

Dabei liegt der furiose Auftakt für das Projekt schon gut drei Wochen zurück: Beim Freiräumen des Baufelds auf der Südseite des Hauptbahnhofs waren Arbeiter am Rosenmontag auf einen 45-Kilo-Blindgänger gestoßen, der nur knapp unter der Oberfläche lag und auch deshalb umgehend entschärft werden musste. Die Tunnelverlängerung Richtung Nelson-Mandela-Platz führt 23 Meter unter Gleisen hindurch und wird sechs Meter breit und 2,50 Meter hoch. Errichtet wird der Durchgang in konventioneller "offener" Bauweise, also nicht etwa mit Bohrmaschinen. Dazu müssen mehrere Gleise vorübergehend unterbrochen werden. Damit es im Betrieb bei kurzzeitigen Einschränkungen bleibt, werden für die Gleise 23 und 25 am kommenden Sonntag und Montag Hilfsbrücken eingesetzt. Geplant und koordiniert werden die Arbeiten vom Nürnberger Büro Implenia.

Stein kam erneut ins Rollen

Die Idee und der Wunsch zu dem Durchstich – parallel zum vorhandenen "Südausgang" am Westtunnel – reichen noch weiter zurück, als in der offiziellen Chronik verzeichnet. Die setzt mit einem "Rahmenvertrag zur Verbesserung von Nahverkehrsanlagen" aus dem Jahr 1995 ein; für die Umsetzung der damaligen Pläne waren insgesamt 90 Millionen Mark vorgesehen. Doch die Summe wurde ausgegeben – und beim Osttunnel blieb noch lange alles beim Alten.

"Erst vor fünf Jahren kam der Stein erneut ins Rollen, als die Stadt ihre Bereitschaft signalisierte, sich an den Kosten zu beteiligen", berichtete Bahnhofsmanagerin Claudia Gremer. Denn die Kommune begreift den Durchstich als Teil der ebenfalls seit langem geplanten Neugestaltung des Nelson-Mandela-Platzes. Von den insgesamt 3,7 Millionen Euro, die nun investiert werden, übernimmt die Stadt Nürnberg 850.000 Euro. Die Bahn begnügt sich, wie auch nur auf Nachfrage zu erfahren war, mit einem eher symbolischen Mini-Beitrag. Den Löwenanteil schultert der Freistaat Bayern aus Mitteln für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Weiterer Startschuss im Mai

Wenn alles gut läuft, soll der mit Vitrinen, Infotafeln und einem Blindenleitsystem sowie einem Kiosk am Eingang ausgestattete Tunnel noch vor Weihnachten eröffnet werden. Für die Arbeiten am und auf dem Nelson-Mandela-Platz peilt die Stadt mit Sör, so Vogel, einen offiziellen Auftakt rund um den 10. Mai an – dem Jahrestag des Amtsantritts des südafrikanischen Präsidenten vor 24 Jahren.

Dass rund um "ihren" Bahnhof so viel gebaut wird, bringe zwar auch Belastungen mit sich, sei aber rundum erfreulich, bekräftigt Bahnhofsmanagerin Claudia Gremer. Vor allem den neuen, direkten Überweg zum Handwerkerhof wissen die Reisenden und Kunden zu schätzen. Auch von der Neubebauung des Postareals verspricht sie sich frische Impulse. Dabei seien alle Beteiligten darauf vorbereitet, so Bürgermeister Vogel, dass auch dort noch einmal eine Bauentschärfung mit weiträumiger Evakuierung erforderlich wird.

