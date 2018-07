Fürther Straße dicht: Kleinkind nach Unfall in Lebensgefahr

NÜRNBERG - Sie lief wohl unvermittelt auf die zweispurige Straße: Unweit des Justizpalates wurde ein kleines Mädchen von einem Mercedes angefahren und schwerst verletzt. Die Fürther Straße bleibt für längere Zeit gesperrt - im Berufsverkehr droht Chaos.

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Fürther Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: ToMa



Noch an der Unfallstelle wurde das Mädchen lange Zeit reanimiert und nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Sie schwebt in akuter Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, klärt aktuell ein Gutachter, den die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth an die Fürther Straße berief. Der Mercedes erfasste das Kleinkind, dessen Alter noch unklar ist, frontal und schleuderte es zu Boden. Experten des Kriseninterventionsteams des Rettungsdienstes betreuten Angehörige des Mädchens.

Die Fürther Straße, eine Hauptverkehrsader zwischen Nürnberg und Fürth, bleibt wohl noch längere Zeit komplett gesperrt. Die Polizei hat den Abschnitt zwischen der Mannertstraße und der Maximilianstraße abgeriegelt, auch auf dem angrenzenden Ring staut es sich bereits. Auch auf Ausweichroute über den Frankenschnellweg gibt es schon jetzt Probleme.

