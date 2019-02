Fürther Straße: Mann greift Frau mit Messer an und flüchtet

Nach Messerattacke: Großfahndung der Polizei in Stadtteil Gostenhof - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Wieder ein Messerangriff auf eine Frau in Nürnberg: Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Frau in der Fürther Straße von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Die Polizei startete eine große Fahndung - bisher jedoch ohne Erfolg.

Am frühen Sonntagmorgen gegen fünf Uhr wurde in der Fürther Straße in Nürnberg eine Frau von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Die Polizei startete umgehend nach der Attacke eine große Fahnung in diesem Bereich. Wie es der Frau geht, ist momentan noch unklar.

Der Täter war laut Zeugenaussage von kleiner Statur, trug zum Tatzeitpunkt ein rotes Oberteil mit Kapuze und dazu eine Jeans. Laut Polizei hat er am Tatort einen grauen Sportschuh verloren.

Wer den Täter sieht oder Hinweise zu dem Vorfall hat, soll die Polizei unter 110 kontaktieren.

