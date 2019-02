Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

"Im Zeichen des Schweins": Chinesisches Neujahrsfest in Nürnberg Die Chinesische Schule Nürnberg hat das neue Jahr mit einem bunten Frühlingsfest auf der Bühne in der Meistersingerhalle begrüßt. 460 Besucher, Kinder und Eltern, kamen, um sich das Programm, das Lehrer und Schüler auf die Beine gestellt haben, anzusehen. Chinesische Opernstücke waren ebenso zu hören wie Kung-Fu-Kampfkunst zu sehen.

Großfahndung: Mann attackiert Frau mit Messer und verliert Schuh Am frühen Sonntagmorgen griff ein Unbekannter in der Fürther Straße mit einem Messer eine junge Frau an, die mit einer Freundin gerade auf dem Heimweg war. Die 21-Jährige wurde durch den Messerstich verletzt, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei startete sofort eine Großfahndung. Schon am Nachmittag wurde ein 25-jähriger Iraker festgenommen, er gilt als dringend tatverdächtig.