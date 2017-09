Fußtritte gegen den Kopf: Betrunkener rastet komplett aus

Schwere Körperverletzung in Ziegelstein - Polizei sucht weitere Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nürnberger Kripo ermittelt gegen einen 29-Jährigen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ziegelstein einen anderen Mann angegriffen haben soll. Der Betrunkene soll seinem Opfer mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein Audi, besetzt mit einem 21-jährigen Mann und zwei Frauen (23 und 53) gegen 1.15 Uhr auf der Äußeren Bayreuther Straße unterwegs, als der stark alkoholisierte Tatverdächtige dort herumlief und das Auto anhielt.

Anschließend schlug er ohne erkennbaren Grund mehrfach auf die Motorhaube. Sein Begleiter versuchte ihn davon abzuhalten, worauf ihn der Betrunkene zu Boden schlug und mehrfach gegen den Kopf trat. Erst als der Audi-Fahrer dazwischen ging, ließ der 29-Jährige von seinem Opfer ab und rannte davon.

Zwischenzeitlich waren Polizei und Rettungsdienst angerückt. Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, den mutmaßlichen Täter auf Grund der Personenbeschreibung festzunehmen.

Gegenüber den Kriminalbeamten wollte der 29-Jährige allerdings nicht aussagen. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl. Das Opfer konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Die Polizei sucht nach weiteren unbeteiligten Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 0911/2112-1030 melden.

