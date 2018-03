Gabelstapler rammte Tankstellenmast in Nürnberg

Streit um Schadenersatz für Preismast wird nun vor Gericht verhandelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was für ein Malheur: Bereits im Jahr 2013 rammte ein Gabelstaplerfahrer mit seinem Fahrzeug den Preismast einer Tankstelle an der Ostendstraße. Das Mineralölunternehmen tauschte das Schild aus und verlangte knapp 19.000 Euro Schadenersatz.

Wo gearbeitet wird, fallen Späne, lautet ein Sprichwort. So auch auf dem Gelände eines Bauunternehmens an der Ostendstraße. Ein Gabelstaplerfahrer lud im Jahr 2013 Teile für Baugerüste aus einer Lagerhalle in einen Lkw. Als die Treibstofflampe des Fahrzeugs aufleuchtete, fackelte der Arbeiter nicht lange und fuhr mit dem Stapler kurzerhand vom Hof aus zu einer benachbarten Tankstelle. Auf dem Rückweg krachte er dann gegen den Preismast.

Eigentlich müsste nun eine Haftpflichtversicherung greifen. So einfach ist es in diesem Fall aber nicht. Baugerüste und der Gabelstapler gehören nämlich einem hiesigen Bauunternehmer. Der unglückselige Fahrer jedoch zu einem polnischen Unternehmen, das sich regelmäßig die Gerüste bei dem Nürnberger Unternehmen mietet.

Wer ist verantwortlich?

Welche Firma muss nun für den Schaden aufkommen? Bei dieser Frage zeigten die Vertreter der beiden Beklagten zunächst mit dem Finger auf den jeweils anderen. Im Laufe der Verhandlung vor der 8. Zivilkammer des Landgerichts wurde aber deutlich, dass die Verantwortung wohl eher bei der polnischen Firma liegt.

Der Nürnberger Bauunternehmer berichtete, dass er stets einen Kanister Diesel in seinem Lager bereitstehen habe. Normalerweise würde dieser von den Arbeitern zum Auftanken verwendet. Als er den Mitarbeiter des anderen Unternehmens vom Hof rollen sah, sei er deshalb sofort hinterhergelaufen. An der Tankstelle habe er ihn zur richtigen Zapfsäule dirigiert und angewiesen, zu warten, bis er von der Kasse zurückkommt. "Als ich raus bin, war er aber schon weg und jemand hat mir gesagt, dass er das Schild beschädigt hat, erinnert sich der Firmenchef.

Berufliche Differenzen

Er habe den Unfallfahrer nicht persönlich gekannt, sei aber davon ausgegangen, dass er zum Führen des Staplers ausgebildet wurde. Eine Kommunikation mit dem Arbeiter sei schwierig gewesen, weil dieser kaum der deutschen Sprache mächtig war. Der Chef der polnischen Firma räumt ein, dass der Fahrer eigentlich gelernter Koch und keine ausgebildete Baufachkraft ist. Dennoch sei der Mann firmenintern im Gabelstaplerfahren unterwiesen worden.

Der Arbeiter ist nicht mehr bei dem Unternehmen tätig. Er sollte als Zeuge vernommen werden, erschien am Donnerstag jedoch nicht. Theoretisch könnte das Mineralölunternehmen auch noch ihn verklagen. Weil der Schaden aber bei einer betrieblich veranlassten Tätigkeit entstanden ist, wird in der Regel der Arbeitgeber in die Pflicht genommen.

Uraltes Gerüst

Gestritten wurde am Donnerstag auch über die Höhe der Forderung: Der Schaden, das berichtete der Bauunternehmer, war auf den ersten Blick gar nicht so groß. Dann stellte sich heraus, dass die Standfestigkeit des Mastes gefährdet war. Aus Sicherheitsgründen wurde das alte Schild umgelegt und durch ein neues ersetzt. Kostenpunkt: rund 23.000 Euro. Davon zog der Mineralölkonzern einige Tausend Euro Zeitwert ab. Viel zu wenig finden die Anwälte der beiden beklagten Firmen. "Das Schild war uralt", monierte einer der Juristen vor Gericht.

Um die Kosten durch weitere Gerichtstermine nicht noch weiter in die Höhe zu treiben, schlug der Tankstellen-Anwalt vor, sich auf einen Vergleich zu einigen. Die Beklagten winkten ab: Der hiesige Bauunternehmer, weil er sich nicht verantwortlich fühlt, der polnische Unternehmer, weil er noch mit seiner Haftpflichtversicherung sprechen muss. Deshalb wird nun Anfang August weiterverhandelt: Dann soll auch der Unfallfahrer vor dem Nürnberger Landgericht aussagen.

Clara Grau