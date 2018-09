Gänse-Abschuss am Wöhrder See: Gespräche gehen weiter

NÜRNBERG - Die Arbeitsgruppe der Stadt, die sich um die Gänse-Frage am Wöhrder See kümmert, kommt Mitte September wieder zusammen. Dann wird über das Ergebnis des bisherigen Vorgehens und über weitere Schritte beraten.

Die Gänse am Wöhrder See bleiben ein Streitthema. © Eduard Weigert



Mit am Tisch sitzen unter anderem Vertreter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (Sör), des Ordnungs- und des Umweltamts. "Es wird dann das Geschehene überprüft und bewertet", sagt Sör-Sprecher Uwe-André Bauer. "Es werden auch die öffentlichen Reaktionen zur Sprache kommen", fügt er hinzu. Wie berichtet war ein Sturm des Protests ausgebrochen, nachdem die Stadt acht Gänse abschießen lassen hat.

Die Angelegenheit beschäftigt derweil auch Polizei und Justiz. Bis Ende August lagen bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zwei Anzeigen vor, die aber bereits vor dem Abschuss der Gänse eingingen, wie Sprecherin Antje Gabriels-Gorsolke sagt. Sie stammten von der Deutschen Tierschutzunion und von einer Nürnberger Rechtsanwältin. Bei der Polizei gingen drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ein. Es werde geprüft, ob die Tiere waidgerecht erlegt worden sind, so Polizeisprecher Bert Rauenbusch. Auch wegen Schmierereien am Wöhrder See wird ermittelt. Wie berichtet hatten Gegner der Gänsejagd Infotafeln beschmiert und Plakate mit hetzerischen Sprüchen angebracht.

Zu einer "Mahnwache zum Schutz der Wildgänse am Wöhrder See" ruft der Verein Menschen für Tierrechte Nürnberg im Internet auf. Die Aktion soll am Samstag, 22. September, von 14 bis 16 Uhr an der Badebucht stattfinden. Die Veranstalter betonen, dass es um friedlichen Protest geht.

