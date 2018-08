Gänse-Abschuss: Nürnberger präsentiert eine Alternative

NÜRNBERG - Zuschauen ist seine Sache nicht: Um die Norikusbucht von Gänsekot, Kippen und Plastik zu befreien, geht Rentner Hubert Brüggen seit mehreren Wochen täglich selbst auf Tour. Er präsentiert eine Alternative zum Abschuss der Tiere.

Geredet wird schon genug: Hubert Brüggen macht sich lieber selbst an die Arbeit. Mit Greifzange und Eimer befreit er die Norikusbucht nicht nur von den Hinterlassenschaften der Gänse, sondern auch von denen der Menschen. © Fotos: Andrea Hinterberger



Um kurz vor 9 Uhr stellt Hubert Brüggen sein Rad an der Norikusbucht ab. Mit Käppi, Holzfällerhemd und festem Schuhwerk greift der 84-Jährige zu seinem Werkzeug – einer Greifzange und einem weißen Eimer, wie es sie in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. "Schauen Sie mal, wie schön das geht", sagt er, schnappt mit seiner Zange zu und bugsiert den Gänsekot in den Eimer. Er blickt sich um. Zweieinhalb bis drei Stunden dürfte er heute etwa brauchen.

Seit 1. August ist der pensionierte Maler- und Hausmeister täglich im Einsatz. 14 Eimer hat Brüggen bei der insgesamt 41-stündigen Grundreinigung gefüllt. Jetzt geht es ihm darum, die Bucht in Schuss zu halten, wofür kein großer Zeitaufwand nötig sei. Für den etwa 400 Meter langen Steg brauche er zweimal pro Woche je eine halbe Stunde. Mit seinem ehrenamtlichen Engagement möchte Brüggen zeigen, dass es eine simple Alternative zum Abschuss der Gänse gibt.

Wenn 3,5 Millionen Euro ausgegeben wurden, um den Wöhrder See strandtauglich zu machen, sei es doch nicht zu viel verlangt, noch ein, zwei Arbeitskräfte einzustellen, die sich zehn bis zwölf Stunden pro Woche um die Hinterlassenschaften kümmern, findet Brüggen. Denn die stammen längst nicht von Vögeln allein. "Etwa zwei Viertel sind Kippen, ein Viertel Gänsekot und ein Viertel Plastik", schätzt er. Einzelne der laut Brüggen 120 Gänse abzuschießen, helfe nicht weiter, zumal mit Enten und Möwen auch andere Tiere am Wöhrder See leben.

Bürgermeister Vogel ist seiner Meinung nach "auf der falschen Schiene". Gleichzeitig wundert er sich, warum von Ulrich Maly, der in einer Umfrage gerade zum beliebtesten Oberbürgermeister Deutschlands gekürt wurde, kein Wort zu dem so heiß diskutierten Thema zu hören sei. Dabei sollte sich nicht alles um die Gänse drehen.

Foto-Aufnahmen dokumentieren, was für Müllberge Besucher verursachen, so sie denn überhaupt eine Tonne oder einen Abfalleimer aufsuchen. © Andrea Hinterberger



Fotos, die er in den vergangenen Wochen gemacht hat, zeigen völlig überfüllte Mülltonnen. Pizzaschachteln stapeln sich auf Abfalleimern, Tüten, die ebenfalls nicht mehr hineinpassen, liegen davor. Warum es im Gegensatz zur Nord- auf der Südseite des Wöhrder Sees keine Aschenbecher gibt, ist ihm auch ein Rätsel.

"Gesonderte Aschenbecher sind nicht aufgestellt worden, um optischerseits den ,Strandcharakter’ der Bucht zu erzielen", erklärt Ulrike Goeken-Haidl, die Sprecherin vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum. Sör hält es für zumutbar, dass die Besucher ihre Kippen in den zahlreichen Papierkörben entsorgen.

Die Realität sieht freilich anders aus. Und so wird sich Brüggen auch morgen wieder auf den Weg machen für sein großes Ziel: eine Norkiusbucht, frei von Zigarettenstummeln, Gänsekot und Plastikmüll.

