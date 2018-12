Langweilig wurde den Nürnbergern in diesem Jahr gewiss kaum. So viele Baustellen, über die es sich aufzuregen galt und die neue große Projekte entstehen ließ. Tiere, die natürlich und weniger natürlich starben. Und allerhand Prominente, die in Franken vorbeischauten.



Der Bahnhofsvorplatz ist kaum wiederzuerkennen, seitdem die alte Hauptpost weichen musste. Bagger bestimmten das Geschehen vor dem Bahnhof - bereits seit Ende 2017. Immerhin: Die unter Denkmalschutz stehende Fassade des Rundbaus und die Treppenhäuser bleiben bestehen. Ende 2020 soll das "Tafelhof-Palais" dann fertig sein. Es entstehen 47.000 Quadratmeter an vermietbarer Fläche. Zwei Hotels werden rund 30.000 Quadratmeter belegen, 11.000 Quadratmeter stehen für Einzelhandel und Büros zur Verfügung. Die Post ist vorerst bis Ende der Bauzeit in Containern vor dem Hauptbahnhof untergebracht. © Martin Regner