Gänse, Bombe, Aufstieg: Das hat Nürnberg 2018 bewegt

Ärger, Dramen und große Gefühle: Wir blicken auf das Jahr zurück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was war 2018 doch für ein aufregendes Jahr! Nicht nur in der Welt, sondern ganz besonders auch in Nürnberg gab es allerhand zu berichten. Da war die Fliegerbombe, wegen der im Frühjahr die halbe Südstadt evakuiert wurde, es gab die Gänse am Wöhrder See und einen Messerstecher, der zum Jahresende bundesweit für Entsetzen sorgte. Der Überblick!

Bilderstrecke zum Thema Gänse, Aufstieg, Bombe: Das hat Nürnberg 2018 bewegt Langweilig wurde den Nürnbergern in diesem Jahr gewiss kaum. So viele Baustellen, über die es sich aufzuregen galt und die neue große Projekte entstehen ließ. Tiere, die natürlich und weniger natürlich starben. Und allerhand Prominente, die in Franken vorbeischauten.



Meike Kreil Online-Redakteurin E-Mail