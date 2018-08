Gänse sollen leben: Schmierereien in der Norikusbucht

Die Kripo ermittelt - Es werden Zeugen gesucht - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Einige Gegner der Gänsejagd am Wöhrder See machen jetzt mobil: In der Nacht zum Mittwoch brachten Unbekannte in der Norikusbucht Plakate an und beschmierten Gegenstände. Die Kripo sucht Zeugen.

Auf den Plakaten sind laut Polizei unter anderem Beleidigungen gegen Verantwortliche der Stadt Nürnberg zu lesen. Die Schmierereien beinhalten die Aufforderung, die Gänse leben zu lassen. Die Kripo ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 21 12-33 33 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

