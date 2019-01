Ihr Konzert am Montagabend in der Arena begeisterte die Fans - dort gab es neben Klassikern auch Neues aus dem "Captain Fantastic"-Album. Doch statt es sich danach im Hotelzimmer gemütlich zu machen, ging es für die Fantas direkt zur nächsten Party: Kurzerhand folgten sie dem Aufruf von DJ Thomilla und feierten mit ihren Fans in der Ol' Dirty Soundbar in der Nürnberger Altstadt. Berührungsängste? Fehlanzeige! © Christian Höhn González/roomfortytwo

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Linienbus involviert: Verkehrsunfall an der Nürnberger Hafenstraße Am Dienstagmittag kam es am Nürnberger Hafen zu einem Verkehrsunfall, in den auch ein Linienbus verwickelt war. Daraufhin kam es für knapp zwei Stunden zu Verzögerungen im Bus- und Straßenverkehr.

Bedrohungslage: Polizeieinsatz an Nürnberger Berufsschule Am Dienstagvormittag kam es an der Berufsschule in Schoppershof zu einem Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. Weil eine "abstrakte Bedrohungslage" herrschte, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Berufsschule in Schoppershof an. Die genauen Hintergründe sind unklar, der Einsatz ist seit elf Uhr beendet.