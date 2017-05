Garage in Röthenbach brennt und zerstört Moped

Auch drei Fahrräder beschädigt - Ursache noch unklar - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Im Nürnberger Stadtteil Röthenbach brannte am Sonntagvormittag eine Garage, die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Sowohl an dem Gebäude als auch an den darin befindlichen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 11 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung aus einer Garage im Nürnberger Stadtteil Röthenbach. Als eine Polizeistreife der Inspektion Nürnberg-West vor Ort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, an der Garage als auch an einem darin abgestellten Kleinkraftrad sowie drei Fahrrädern entstand erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt wird. Die Brandursache steht noch nicht fest, Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.