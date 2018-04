"What happens to the Human Age, when everyone is bored of it?". Mile Me Deaf stimmt den Abgesang unserer Spezies an. Mastermind Wolfgang Möstl spinnt seine in bisherigen Alben angedeutete Vorliebe für dystopische Fiktion weiter und verknüpft sie mit dem fragilen Status Quo der aktuellen Menschheitsgeschichte. © PR