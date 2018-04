Garantiert tierfrei: Veggienale am Sonntag in Nürnberg

Veranstalter: "Wir wollen informieren, aufklären und inspirieren" - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Vegan essen und gesund leben: Seit Samstag gastieren die Messen Veggienale und FairGoods zum zweiten Mal in Nürnberg. Besucher können jede Menge Produkte testen, Aussteller kennenlernen und Wissenswertes erfahren.

Seit 2015 touren die Veranstalter der Berliner Agentur Ecoventa durch Deutschland und werben mit ihren Messen "FairGoods" und "Veggienale" für einen nachhaltigen Konsumalltag frei von tierischen Produkten. Nach der Premiere im Vorjahr steht Nürnberg als Veranstaltungsort erneut im Terminkalender. Seit Samstag ist das Ofenwerk der Gastgeber des Events.

Insgesamt sind auf dem Marktplatz über 60 Aussteller dabei. Das Spektrum reicht von Bio-Food, Upcycling, Ökostrom, Fairtrade, nachhaltige Geldanlagen bis hin zu ethisch-korrekter Mode, alternativen Mobilitätsangeboten - die Besucher dürfen E-Bikes testen - und Angeboten zur pflanzenbasierten, gesunden Ernährungs- und Lebensweise. Es darf vor allem viel verkostet werden.

