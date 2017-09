Gasaustritt: Großeinsatz in der Hans-Sachs-Gasse

NÜRNBERG - Am Freitagmittag wurde während Renovierungsarbeiten in einem Gebäude in der Nürnberger Hans-Sachs-Gasse ein Gasventil beschädigt, wodurch brennbares Gas austreten konnte. Mit 30 Mann rückte die Feuerwehr an. Ein gegenüberliegendes Haus wurde geräumt.

Während Renovierungsarbeiten wurde in der Hans-Sachs-Gasse 8 ein Gasventil beschädigt. Sofort rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug und einigen Sonderfahrzeugen an. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Das betroffene Haus und die angrenzenden Gebäude waren laut Polizeiangaben zu diesem Zeitpunkt unbewohnt.

Bei ihren Messungen stellte die Feuerwehr ein zündfähiges Gasgemisch fest. Die Bewohner des gegenüberliegenden Gebäudes mussten ihr Haus kurzzeitig verlassen. Die Polizei sperrte die Hans-Sachs-Gasse für die Dauer des Einsatzes komplett. Mit Atemschutz haben die Feuerwehrleute das Ventil abdichen können und das Gebäude im Anschluss daran belüftet. Die N-ERGIE führte weitere Abdichtungsmaßnahmen durch. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

