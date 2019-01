Noch sind die Gänge und Stände leer, doch bald füllt sich das Messegelände: Rund 30.000 Besucher werden bei der Hoga von Sonntag bis Dienstag in Nürnberg erwartet. In diesen drei Tagen dreht sich dort alles um Einrichtungstipps für Hotels und Restaurants. Wer es ausgefallen mag, kann sich dort zum Beispiel eine Seilbahngondel anschaffen, die zu einer Infrarotkabine umfunktioniert ist. Parallel zur Hoga findet in Halle 3 die Street Food Convention statt, und am Sonntag können Besucher in Halle 3a von 10 bis 17 Uhr Wettbewerbe in den Kategorien "Barista" und "Latte Art" verfolgen. Extra für die Messe gibt es außerdem ein Hoga-Bier - "sehr hopfig", wie Afag-Co-Geschäftsführer Henning Könicke nach einem Test befindet. © Udo Dreier