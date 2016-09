Gebersdorf: 86-Jährige tot in Wohnung aufgefunden

NÜRNBERG - Im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf wurde am frühen Samstagabend eine 86-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden. Vieles deutet auf eine Rauchgasvergiftung hin.

Eine 86 Jahre alte Frau ist am Samstagabend gegen 18 Uhr leblos in ihrer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf aufgefunden worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, habe es in der Wohnung (Asbacher Straße) einen starken Brandgeruch gegeben. Vieles deutet laut ersten Informationen der Polizei auf eine Rauchvergiftung hin.

Die Ermittlungsbeamten gehen nicht von einer Explosion oder einem Fettbrand aus. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Küchengerät wohl geschmort habe und die Frau dadurch vergiftet wurde, so die Polizei. Die Untersuchungen dauern derweil noch an.

