Gebürtiger Nürnberger gewinnt Filmpreis für Drohnenvideos

NÜRNBERG - Mit seiner Firma AIRV8 hat sich Holger Hirsch auf Luftaufnahmen mit Drohnen spezialisiert. Nun hat der gebürtige Nürnberger einen Preis beim New Yorker Drone Film Festival 2018 gewonnen - mit einem Kurzfilm, der mehr sein soll als nur die Aneinanderreihung spektakulärer Aufnahmen.

Das Gewinnerteam (v.l.n.r. Holger Hirsch, Nikolas Lutz, Severin Wegener) macht unter anderem Werbefilme für Audi und Puma. © AIRV8



Der gebürtige Franke erstellt mit seiner Agentur AIRV8 mit Sitz im oberbayerischen Rosenheim Filme und ist auf Luftaufnahmen mit Drohnen spezialisiert - zu seinen Kunden gehören unter anderem Audi, Mercedes, Porsche, Puma oder Red Bull Mediahouse. Aus Sequenzen diverser Werbe- und Filmaufnahmen hat Holger Hirsch nun einen Kurzfilm mit beeindruckenden Naturaufnahmen erstellt: Der Zuschauer begibt sich auf einen Roadtrip von schwedischen Eisseen über die Alpen bis nach Marokko. Mit diesem Kurzfilm hat der Nürnberger nun mit seinem Team beim Drone Festival in New York in der Kategorie "Best Showreel" gewonnen. Die Veranstaltung gilt als wichtigster Wettbewerb der Drohnenfilmbranche, rund 400 Filmemacher beteiligten sich in diesem Jahr. Holger Hirsch: "Üblicherweise besteht ein Showreel aus einer schlichten Aneinanderreihung der besten Aufnahmen. Unser Ansatz war jedoch ein übergreifendes Gesamtkonzept, etwas organisch, fließendes aus bildgewaltigen Luftaufnahmen zu kreieren."

Veranstalter Randy Scott Slavin gratulierte: "Glückwunsch, ihr verrückten Filmemacher aus Deutschland. Ihr seid die Elite der Elite in der Welt des Drohnenkinos."

