Gefahrgut in Nürnberger Südwestpark ausgetreten

NÜRNBERG - Am Montagnachmittag ist in einer Lagerhalle im Nürnberger Gewerbegebiet Südwestpark Gefahrgut ausgetreten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren dürfen das Gebäude nur in speziellen Schutzanzügen betreten.

Für den Einsatz in dem Firmengebäude in der Willstätter Straße müssen die Helfer besondere Schutzanzüge tragen. © NEWS5 / Grundmann



Laut ersten Informationen ist am Montagnachmittag in einem Lagerraum in einer Firma für Flexodruckformen in der Willstätter Straße Gefahrgut ausgetreten.

Um welche Substanz es sich dabei handelt, konnte der Pressesprecher der Nürnberger Feuerwehr noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten das Gebäude nur in speziellen Schutzanzügen und sind gerade dabei, das Gefahrengut umzupumpen. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nach bisherigen Informationen nicht.

