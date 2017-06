Gefährlicher Schulweg in Thon: Eltern sind besorgt

NÜRNBERG - Jeden Morgen überqueren zahlreiche Kinder die Erlanger Straße zwischen Wetzendorf und Thon. Doch ihr Schulweg ist nach Ansicht von Eltern und Politikern "ziemlich gefährlich" geworden.

Hier geht es eng zu: Viele Kinder müssen in Thon auf dem Weg zur Schule die Erlanger Straße in Höhe Lerchenstraße queren. Eltern, Stadträte und die Schulleiterin sprechen dabei von einer "extrem gefährlichen" Situation und fordern, dass die Stadt nachbessert. © Roland Fengler



Weil die Straßenbahn nun bis "Am Wegfeld" fährt, musste die Erlanger Straße umgebaut werden. So auch in Höhe der Lerchenstraße. Der dort bereits existierende Fußgängerübergang mit Ampel wurde einige Meter in Richtung Zentrum verlegt — wodurch Autofahrer nun nicht nur den Verkehr von links, sondern auch die Passanten rechts beachten müssen.

Gerade morgens und zum Feierabend stauen sich die Autos von der nächsten Kreuzung (Forchheimer Straße) bis hierher. Das erschwere es den Schülern, die Straße zu überqueren, berichtet Tim Sünderhauf, dessen Kinder die Grundschule am Thoner Espan besuchen.

Schüler geraten in Panik

Oft setze sich die Kolonne in Bewegung, wenn die Fußgänger noch Grün hätten. Der Vater betont, die Fußgängerampel sei "an sich etwas Gutes". Doch die jetzige Gestaltung hält er für eine "Fehlplanung". Noch brenzliger wird die Lage aus seiner Sicht durch die neuen Schienen und den Wegfall einer Verkehrsinsel: Schaffen die Schüler es nicht, die Straße in einem Anlauf zu überwinden, befinden sie sich bei Rot noch auf der Straßenbahntrasse.

Einige geraten dann in Panik und gehen zurück auf den schmalen Streifen zwischen Schienen und Straße, berichtet er. Erschwerend käne hinzu, dass seit März die Schulweghelferin fehlt. "Diese war über die Stadt angemeldet", informiert Schulleiterin Christine Stockfisch. Die Stadt habe sich bemüht, einen Ersatz zu finden - ohne Erfolg. Sie nennt die Situation "extrem gefährlich“. Und betont: "Es herrscht dringender Handlungsbedarf.“

Stadt: Rücksicht ist notwendig

Nicht nur Eltern und Schulleitung machen sich Sorgen. Auch SPD und Grüne im Stadtrat finden den neuen Übergang für Kinder "ziemlich gefährlich". Autofahrer führen trotz eines Vorsicht-Kinder-Schilds "ständig" in die Kreuzung hinein und stünden den Fußgängern im Weg. Wie berichtet, haben die Fraktionen beantragt, dass die Verwaltung prüfen soll, weitere Schilder aufzustellen und ob Blink- oder Blitzanlagen installiert werden können. Den Vorwurf "schlechter Planung“ weist Robert Wunder vom Verkehrsplanungsamt zurück. Die Stelle sei rechtlich einwandfrei.

Es liege am Fehlverhalten von Autofahrern, dass der Übergang oft blockiert ist. Die Stadt prüfe jedoch, ob "signaltechnisch“, also über eine Änderung der Ampelschaltung, reagiert werden kann. Das sei aber völlig offen. Stattdessen fordert er, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander aufpassen: "Rücksichtslosigkeit können wir nicht heilen." Er geht aber davon aus, dass sich die Situation einpendelt. Dass Autos, die aus der Lerchenstraße kommen, nun auch auf Fußgänger achten müssen, sei ein "normaler Standardfall“, der in der Stadt überall vorkomme. Der Entwurf der Stelle sei ohne die Verlegung des Übergangs nicht machbar gewesen. Außerdem habe der Stadtrat zugestimmt.

Beschwichtigungen ärgern Elternbeirat

Solche Beschwichtigungen ärgern den Elternbeirat. „Wir haben den Eindruck, dass es sich die Stadt hier viel zu einfach macht und die Gefahrenlage für Leib und Leben der Schüler schlicht verkennt“, heißt es im Schreiben an Maly. Was den unfreiwilligen Stopp der Fußgänger auf den Schienen angeht, appelliert der Verkehrsplaner: Nicht stehen bleiben, wenn es während der Überquerung rot wird, und auf keinen Fall zurückgehen!

Die Zeit reiche aus, dass die Passanten noch zügig hinüberkommen. SPD und Grüne sind skeptisch: "Natürlich kann man argumentieren, der Weg über die Straße soll fortgesetzt werden, auch bei Rot", heißt es in ihrem Antrag. "Aber immerhin bringen Eltern ihren Kindern bei, die Straße bei Grün zu überqueren." Der Elternbeirat vermisst auch bei den Straßenbahnfahrern das Bewusstsein für die Lage der Fußgänger: Eltern hätten berichtet, dass die Bahnen „mit hohem Tempo“ an den neben den Gleisen stehenden Kindern vorbeigefahren seien.

Daniel Hertwig