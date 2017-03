Gegen die Krise: Nürnberger protestieren für Europa

Für Frieden, für Stabilität: "Pulse of Europe" demonstriert in Franken - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Um das Ansehen Europas steht es in diesen Tagen nicht gerade gut. England votierte für den Ausstieg, in den Niederlanden und in Frankreich spielen Parolen den Rechtspopulisten bei den bevorstehenden Wahlen zu. "Die Pulse of Europe"-Bewegung stemmt sich gegen diese Krisenstimmung — nun erstmals auch in Nürnberg

Der Ort ist symbolträchtig: In Nürnberg demonstrierte die "Pulse of Europe"-Bewegung jetzt erstmals. © Eduard Weigert



Der Ort ist symbolträchtig: In Nürnberg demonstrierte die "Pulse of Europe"-Bewegung jetzt erstmals. Foto: Eduard Weigert



Die Infrastruktur, eine Multikulturalität, die gut gelingt, eine hoch geschätzte Kultur, das überzeugt etwa Kalle Rechberg von Europa. Wie ihm geht es allen der vielenTeilnehmer, die zum Teil mit Europafahnen ausgestattet hierher gekommen sind. Sie wollen sich der Krisenstimmung mit all dem Positiven entgegenstellen, was Europa doch ausmacht. "Wir appellieren an die Menschen, dass sie bei uns bleiben sollen, nicht bei uns Deutschen, sondern bei Europa", sagt Matthias Meier, der die Nürnberger "Pulse of Europe"-Veranstaltung mitorganisiert hat. Über Facebook, Twitter, Flugzettel und viel Mundpropaganda hatten die Organisatoren zur Veranstaltung gerufen, die dem Beispiel vieler anderer Städte folgt.

"Ich will, dass wieder Frieden ist"

Junge, Alte, Familien und Pärchen hatten Fahnen, Luftballons in die Hand oder schrieben auf blaue Zettel, was sie sich von einem vereinten Europa erhoffen. "Man darf den ganzen Pessimisten nicht zu viel Raum lassen", erklärte etwa Tobias Müller, warum er gekommen war. Und die 75-jährige Sigrun Bauer brachte es ganz lapidar auf den Punkt: "Ich will, dass wieder Frieden ist." Doch der soziale Frieden ist gerade im Hinblick auf die Wahlen in den Niederlanden am kommenden Mittwoch und in Frankreich am 23. April aufgrund des starken Zuspruchs für die Rechtspopulisten gefährdet.

Bis zu den Wahlen in Frankreich findet in Straße der Menschenrechte künftig jeden Sonntag um 14 Uhr eine "Pulse of Europe"-Kundgebung statt.

Bilderstrecke zum Thema Diese Vorteile haben wir der EU zu verdanken Trotz aller Streitigkeiten zwischen den bisher 28 Mitgliedsstaaten bringt die EU den europäischen Bürgern viele Vorteile, auch wenn das häufig als selbstverständlich wahrgenommen wird. Hier sehen Sie die wichtigsten Errungenschaften im Überblick.



Irini Paul