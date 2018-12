Gegen Gewalt: Kerzen flackern für Opfer von St. Johannis

50 Bürger folgten Aufruf und gedachten der Verletzten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Flackernde Kerzen für die drei verletzten Frauen von St. Johannis: Mehr als 50 Bürger sind dem Aufruf von Initiatorin Katharina Raum gefolgt und kamen mit Kerzen an die Johannisstraße, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

Über das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de hat Katharina Raum dazu eingeladen, am Sonntagabend an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Trotz Regen kamen mehr als 50 Anwohner aus St. Johannis, wo der 38-jährige Daniel G. am Abend des 13. Dezember wahllos auf drei Frauen eingestochen und sie dabei lebensgefährlich verletzt hatte.

Alle drei Opfer sind bereits auf dem Weg der Besserung. "Mir hat das keine Ruhe gelassen. Eigentlich wollte ich nur mit meinem Sohn eine Kerze anzünden. Dann aber kam ich auf die Idee, mehr Leute zu animieren", erzählt Raum.

Eine Polizeistreife hatte den mehrfach vorbestraften Mann ohne festen Wohnsitz einen Tag nach dem Vorfall in der Nähe der Tatorte im Stadtteil St. Johannis festgenommen. Auf ihn hatten die Beschreibungen der Opfer sowie von Zeugen gepasst. Außerdem hatte er die Tatwaffe dabei - ein Messer. Für die Ermittler erhärtete sich der Tatverdacht unter anderem durch DNA-Spuren eines Opfers an dem Tatmesser.

Am 20. Dezember hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes in drei Fällen erlassen. Der 38-Jährige schwieg auch vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zu den Vorwürfen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Bilderstrecke zum Thema Lichtermeer in St. Johannis: Bürger setzen Zeichen gegen Gewalt Zehn Tage nach den Messerattacken wurde der Nürnberger Stadtteil St Johannis von einem gigantischen Meer aus Lichtern erhellt. Mehr als 50 Menschen sind dem Aufruf von Initiatorin Katharina Raum gefolgt und haben mit Kerzen an die durch brutale Messerangriffe verletzten Frauen gedacht.