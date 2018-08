Tierversuche in Nürnberg? Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat am Samstag mit einem Flashmob vor dem Nordklinikum dagegen protestiert - die dort ansässige Paracelsus Medizinische Privatuniversität hatte vor kurzem einen entsprechenden Antrage eingereicht. Sie will eine Versuchsreihe mit Mäusen und Ratten starten. Etwa 20 Demonstranten der Aktionsgruppe ließen sich am Samstagnachmittag um 16 Uhr vor dem Eingang des Klinikums zu Boden sacken und hielten Schilder mit Aufschriften wie "Hier sterben bald Mäuse und Ratten im Labor" nach oben. © Roland Fengler