Geheimnisvoll: Alte Pläne des Pellerhauses aufgetaucht

NÜRNBERG - Wie eine spannende Detektiv-Geschichte: Verschwundene Papiere vom Pellerhaus tauchen nach Jahrzehnten wieder auf. Und die Dokumente bringen den Altstadtfreunde-Chef Karlheinz Enderle auf eine Idee.

Doch der Reihe nach: Vor einigen Monaten bekam der Verein mit, dass ein Münchner Auktionshaus originale Zeichnungen mit Ansichten des Pellerhauses versteigern will. Es handelt sich um eine Aktenmappe mit 192 Abbildungen aus den 1930er Jahren und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Jahrzehntelang hatte man sie für verloren gehalten.

Sehr genau und detailreich sind die Zeichner damals vorgegangen: So sind die vier Seiten des Pellerhofs stockwerkweise dargestellt. Die Papiere erreichen aneinander gesetzt eine Länge von 2,60 Metern. Auch die Rückfront des Vorderhauses ist mit dem Stift komplett festgehalten.

Im zweiten Weltkrieg wurde das Pellerhaus am Egidienplatz in der Nürnberger Altstadt weitgehend zerbombt. Die Altstadtfreunde richten einen Teil des Innenhofs jedoch wieder her, um dem Pellerhof den alten Glanz wiederzuverleihen - und die Baurbeiten nehmen immer mehr Form an.