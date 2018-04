Geheimrezept Schlaf: Dieser Mann macht die Ice Tigers fit

NÜRNBERG - Acht Spiele in 14 Tagen: Die Thomas Sabo Ice Tigers kommen in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga kaum zur Ruhe. Einer, der darauf achtet, dass die Spieler jeden Tag topfit sind, ist Athletiktrainer Eckhart Acker. Ein Anruf im Berliner Hotelzimmer.

Playoffs sind harte Arbeit, das dazugehörige Training ist es ebenfalls. Nürnbergs Yasin Ehliz (rechts) kämpft in dieser Szene mit Berlins Kai Wissmann um jeden Zentimeter Eis. Foto: Foto: Thomas Hahn/Zink



Eckhart Acker (32) ist staatlich geprüfter Sportlehrer und seit vier Jahren Athletiktrainer der Thomas Sabo Ice Tigers. Zusätzlich hat er unter dem Namen "Academy of Functional Circuit Training" seine eigene Akademie gegründet und gibt immer wieder Seminare für sportartspezifisches Training.

Sitzen Sie gerade, Herr Acker?

Eckhart Acker: Ich sitze gerade, ja.

Ein Athletiktrainer muss also auch mal regenerieren.

Acker: Ja, er darf auch mal. (lacht) Wir sind ja mit dem Zug nach Berlin gefahren, da waren wir alle schon lange gesessen, deswegen habe ich mich hier noch etwas bewegt und bin jetzt nach dem Meeting in den vierten Stock nach oben . . .

... zu Fuß natürlich?

Acker: Selbstverständlich.

Schreibt der Athletiktrainer das auch seinen Spielern vor?

Acker: Nein, aber es machen einige – aus freien Stücken.

Gibt es sonst irgendwelche Vorgaben von Eckhart Acker, die die Spieler beachten müssen?

Acker: Von meiner Seite her nicht. Die sind alle alt und Profi genug, um auf sich selbst aufzupassen, die wissen, was sie tun können und was sie tun müssen für sich selbst.

Auch nicht bei der Ernährung?

Acker: Das ist ja ein Grundsatzthema, das uns das ganze Jahr über beschäftigt. Wir achten schon sehr darauf, was gegessen wird – und vor allem, wann gegessen wird.

Einen eigenen Koch wie andere Profivereine leisten sich die Ice Tigers aber nicht.

Acker: Das stimmt. Wir haben aber Spezialisten, die uns bei der Ernährung unterstützen und mit den Spielern verschiedene Tests durchführen, damit wir wissen, was gut für jeden Einzelnen ist. Viele Spieler wissen aber auch durch ihre langjährige Erfahrung, was gut funktioniert und was sie lieber nicht essen sollten.

Das heißt aber auch, dass die Mannschaft nie gemeinsam essen kann?

Acker: Wir haben das Glück, dass wir meistens ein Buffet haben und die Spieler sich dann das heraussuchen können, was für sie passt.

Ohne überheblich sein zu wollen: Das klingt jetzt nicht nach übermäßig viel Stress für den Athletiktrainer. Aber die Playoffs sind sicher auch für Sie die anstrengendste Zeit, oder?

Acker: Es ist für alle Beteiligten sehr anstrengend, weil wir sehr viel unterwegs sind in den vergangenen Wochen. Das ist natürlich eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Aber die anderen Mannschaften haben die gleichen Voraussetzungen, die müssen auch viel reisen.

Außer München, die fliegen zu jedem Auswärtsspiel.

Acker: Trotzdem müssen sie reisen. Fliegen verkürzt zwar die Reisezeit, aber es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Wir fahren oft mit dem Zug, was die Fahrtzeit auch um zweieinhalb Stunden verkürzt. So viel schneller ist man mit dem Flieger auch nicht mit allem Drum und Dran.

Wie bleibt man denn angesichts eines solch immensen Pensums fit?

„Training kann auch eklig sein“: Eckhart Acker Foto: Foto: Ice Tigers



Acker: Das ist ein hartes Programm, definitiv. Die Spieler haben aber auch das ganze Jahr über schon hart gearbeitet, davon müssen wir jetzt zehren. Wir können in diesen Tagen nicht mehr viel aufbauen. Der Großteil spielt ja alle zwei Tage – da versuchen wir natürlich, ein gutes Regenerationsprogramm mit vereinzelten Trainingseinheiten zu verbinden.

Genug zu schlafen reicht wahrscheinlich nicht aus.

Acker: Schlafen ist ein ganz wichtiger Punkt, um den Körper auszuruhen. Wichtig ist aber auch, dass wir schnell nach den Spielen unser Essen in die Kabine bekommen, um den Körper mit Nahrung zu versorgen. Das Gleiche gilt für die Flüssigkeitszufuhr. Wir sind nach den ersten Spielen auch in Berlin geblieben, um einen guten Schlaf zu haben und ausgeruht nach Nürnberg zu fahren. Über Nacht im Bus zu sitzen ist dagegen keine gute Erholung.

Bremerhaven hat das oft gemacht.

Acker: Das ist anstrengend. Wir haben es unter der Saison auch häufig gemacht, aber da hatten wir auch nicht am übernächsten Tag schon wieder ein Spiel. Es geht jetzt auch nicht mehr darum, ein intensives, sondern ein kurzes, schlaues Training zu absolvieren. Die Spieler sollen sich gut fühlen, etwas die Beine bewegen und ein bisschen anschwitzen.

Sind die Spieler gerade an den Grenzen der Belastbarkeit?

Acker: Das werden wir sehen. Die Serie gegen Köln war gut, die Mannschaft hat auch am Ende stabil und konstant gespielt. Es wäre aber vermessen zu sagen, dass es für die Spieler nicht intensiv und anstrengend wäre. Unsere Physiotherapeuten sorgen natürlich dafür, dass die Spieler behandelt werden und ihre Muskulatur gelockert wird. Falls Not am Mann ist, haben wir ja auch einen großen Kader und können Leute bringen, die wirklich frisch und ausgeruht sind.

Der Sport an sich wird aber immer athletischer. Gibt es da überhaupt noch ein Potenzial nach oben?

Acker: Da geht definitiv noch einiges. Es war schon vor zehn Jahren ein Thema, dass sich das Spiel verändert hat, aber wir sind noch mal einen Schritt weitergekommen. Und ich denke, dass es sich in den kommenden Jahren noch mal verändern wird.

Es wird aber sicher irgendwann Grenzen geben.

Acker: Das ist schwierig zu sagen. Der Körper stößt natürlich irgendwann an die Grenzen seiner physischen Belastbarkeit.

Viele Sportler haben parallel noch Personal Trainer. Erachten Sie das für sinnvoll?

Acker: Soweit mir bekannt ist, hat keiner unserer Spieler unter der Saison einen. Aber in der Offseason sind viele nicht in Nürnberg. Sie bekommen natürlich auch von uns ein Programm, das sie abarbeiten müssen, aber viele holen sich zusätzlich einen Trainer, was ich auch begrüße.

Was muss eigentlich ein guter Eishockeyspieler können?

Acker: Eishockey ist eine der komplexesten Sportarten. Es geht ja nicht nur darum, schnell zu laufen oder einen Pass zu spielen. Es ist nun mal der schnellste Sport, also brauchen die Spieler Schnelligkeit, sie müssen auch schnell reagieren und umschalten können. Wichtig ist aber auch ein robuster, kräftiger Körper, der einiges aushalten können muss. Das wird inzwischen aber bereits im Jugendbereich gut forciert. Es gibt aber sicher trotzdem noch junge Spieler, die nicht gerne mit Milan Jurcina in die Ecke fahren. (lacht)

Sie haben selbst Eishockey gespielt. Warum hat es nicht für ganz oben gereicht?

Acker: Ich habe im Nachwuchs alle Stufen durchlaufen. Dann ging es in die Oberliga, für die ich aber noch nicht bereit war. Deshalb war ich später in der Bayern- und Landesliga. Vielleicht war ich vom Kopf her noch nicht so weit. Dann war ich irgendwann natürlich zu alt – und das Studium kam noch dazu. Inzwischen habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.

Ihre Vergangenheit hilft Ihnen wahrscheinlich auch, weil Sie noch spezifischer mit den Spielern trainieren können...

Acker: Es schadet jedenfalls nicht. Am Anfang war es schon gut, dass ich erlebt habe, wie ekelhaft Training sein kann und wie ein Spiel abläuft. Es funktioniert aber auch, wenn ein Athletiktrainer aus anderen Sportarten kommt.

Blicken Sie auch selbst über den Tellerrand und holen sich Anregungen in anderen Disziplinen?

Acker: Auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Kontakt zu anderen Trainern von Fußball über Tennis und Volleyball bis Football oder Einzelsportarten wie Leichtathletik. Da gibt es einen guten Austausch und ich schaue immer, was ich adaptieren kann.

Sie haben gerade ekelhaftes Training angesprochen. Müssen Sie auch mal ekelhaft zu den Spielern sein?

Acker: Kann ich, wenn es sein muss. Es ist nicht meine Art, aber manchmal muss man Sachen durchziehen und auch das Genörgel oder schlechte Laune der Spieler akzeptieren. Da müssen die durch – genauso wie ich durchmuss.

Wann sind Sie eigentlich glücklich? Wenn die Ice Tigers ein Spiel gewinnen? Oder wenn sich keiner verletzt und die Athletik gelobt wird?

Acker: Es ist mir vor allem wichtig, dass die Jungs Spaß an der Sache haben und Spiele gewinnen. Aber natürlich auch, wenn sich keiner verletzt. Nach vier Jahren ist man natürlich emotional dabei, da fiebert man mit. Da ist man nicht nur Athletikcoach, sondern auch in gewisser Weise Fan. Emotionen gehören einfach dazu, dass man sich mit den Spielern freut.

Aber ein bisschen Distanz muss man auch wahren, oder?

Acker: Natürlich. Ich bin zwar in einem ähnlichen Alter wie viele Spieler und habe auch gegen einige im Nachwuchs gespielt, da muss man schon schauen, wie weit man gehen kann. Ich habe aber mittlerweile sicher einen guten Weg zwischen Nähe und Distanz gefunden. Ich komme mit jedem gut aus und es funktioniert sehr gut.

Sonst wären die Ice Tigers wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich.

Acker: Das will ich nicht von mir abhängig machen. Es ist sicher ein Baustein für den Erfolg und schön, wenn man gelobt wird und alle sagen, dass die Spieler so fit sind. Aber letztlich spielen die Jungs Eishockey.

Ein bisschen stolz sind Sie aber schon, oder?

Acker: Es freut mich natürlich, wenn die Jungs ihre Spiele gewinnen und ich Teil dieses Teams sein darf – zu dem aber ganz viele Leute gehören. Zum dritten Mal in Folge im Halbfinale zu stehen zeigt, dass es hier eine gewisse Kontinuität gibt.

Michael Fischer