Geisterbahnen und Hindernisparcours auf dem Volksfest

159. Herbstvolksfest setzt auf Attraktionen für Familien mit Kindern - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Am heutigen Freitag wird mit dem traditionellen Bieranstich das Herbstvolksfest eingeläutet. Es dauert bis zum 10. September. Vor allem Familien mit Kindern kommen heuer bei den neuen Attraktionen auf dem Festplatz am Dutzendteich auf ihre Kosten.

Volksfestkönigin Carina schlängelt sich bei der Après Ski Party, einem Laufgeschäft in Almhüttenoptik, durch verschiedene Hindernisse. Vor allem Familien mit Kindern werden mit dieser neuen Attraktion angesprochen, so die Organisatoren.



Volksfestkönigin Carina schlängelt sich bei der Après Ski Party, einem Laufgeschäft in Almhüttenoptik, durch verschiedene Hindernisse. Vor allem Familien mit Kindern werden mit dieser neuen Attraktion angesprochen, so die Organisatoren. Foto: Berny Meyer



"Haltet euch gut an den Stangen fest", gibt André Fackler den Besuchern des Laufgeschäfts Après Ski Party mit auf den Weg. Und tatsächlich: Wer sich nicht auf die Herausforderungen in dem Geschicklichkeitsparcours konzentiert, kommt schnell aus dem Gleichgewicht: Es gilt über Wackelbretter und Balken zu balancieren, durch ein Netz aus Gummiseilen zu klettern, Wasserfontänen auszuweichen und aus einem Glas-Labyrinth herauszufinden.

Vor gut zehn Jahren kaufte Fackler einen alten Musikexpress und baute ihn nach seinen Ideen um. Seit acht Jahren tourt er nun mit der Après Ski Party durch Deutschland und Österreich. Mit guten Erfahrungen: Vor allem Familien hätten großen Spaß, so der Schausteller aus Essen.

Laufweg mit 50 Stationen

In Nürnberg ist Fackler zum ersten Mal zu Gast, ebenso wie Karl-Rudolf Schneider aus München mit Crazy Island. Das 2014 gebaute Laufgeschäft hat ein ähnliches Konzept wie die Après Ski Party, wartet aber mit noch mehr kühlem Nass auf: Wasserbassins und Wasserfälle stehen optisch im Vordergrund. Auf fünf Etagen gilt es 50 Stationen zu bewältigen. Kinder ab sechs Jahren schaffen den Hindernisparcours ohne Hilfe der Eltern, so die Erfahrung von Schneider.

Gruseln und kreischen: Die Geisterstadt überrascht die Gäste nach vier Jahren Pause mit schaurigen Gestalten und technischen Effekten.



Gruseln und kreischen: Die Geisterstadt überrascht die Gäste nach vier Jahren Pause mit schaurigen Gestalten und technischen Effekten. Foto: Berny Meyer



Ein bisschen gruselig, aber nicht so schlimm, dass Kinder richtig Angst bekommen, ist die Geisterstadt. Die klassische Geisterbahn, deren Wagen über zwei Etagen rollen, machte letztmals vor vier i Jahren in Nürnberg Station. Seitdem habe man viel investiert, berichtet Junior-Chef Hermann Fellerhoff: "Wir haben einen ganzen Seecontainer mit neuester Technik aus USA kommen lassen", so der Schausteller.

Wer sich lieber durch die Luft wirbeln lässt, steigt in die Tentakel der XXL Krake oder den Alpen Coaster, eine weitläufige Achterbahn. Beide Fahrgeschäfte sind heuer erstmals am Dutzendteich vertreten.

Etwas kleiner als sonst, aber dafür nagelneu, elegant und mit offenen Gondeln ist das Hanse-Rad. Nachdem der bisherige Riesenrad-Betreiber, die Schausteller-Familie Bruch, kurzfristig absagen musste (die NZ berichtete), telefonierten sich die Volksfestorganisatoren die Finger wund, berichtet der 2. Vorstand des Süddeutschen Schaustellerverbandes, Rudi Bergmann. Erst kurz vor dem Fest gelang es, das Rad aus Rostock nach Nürnberg zu holen.

Aber nicht nur bei den Fahrgeschäften, auch beim Rahmenprogramm gibt es Neuigkeiten: Erstmals steigt heuer eine Fiesta Latina – Karibische Nacht. Am Donnerstag, 31. August, schallen ab 18 Uhr lateinamerikanische Klänge aus allen Lautsprechern auf dem Platz. Außerdem gibt es im Festzelt Papert Samba-, Salsa- und Zumbashows, Limbotanz-Wettbewerbe und mehrere Partys.

Wer einmal hinter die Kulissen des Volksfestes blicken möchte, dem empfiehlt Gästeführerin Gabi Stauss einen Rundgang mit dem Verein "Die Stadtführer". Immer sonntags um 12 Uhr treffen sich die Gäste am Eingang an der Bayernstraße. Am Sonntag, 3. September, bietet der Verein eine Sonderführung zur Architektur und Dekoration der Schaustellergeschäfte an. Die Führungen kosten 9,50 Euro und beinhalten zwei Freifahrten sowie eine kleine Überraschung.

