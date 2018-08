Geisterfahrer fährt in Reisebus: Mehrere Verletzte auf A73

Frankenschnellweg in Gibitzenhof stadtauswärts komplett gesperrt - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Bei einem Unfall auf der A73 sind am Sonntagvormittag mehrere Personen verletzt worden. Ein Geisterfahrer war laut Polizei gegen 11.30 Uhr in Gibitzenhof auf Höhe der Nopitschstraße in einen Bus gefahren. Die Fahrbahn ist derzeit stadtauswärts komplett gesperrt.

Die Rettungskräfte sind aktuell damit beschäftigt, die Insassen des Pkw zu befreien. © NEWS5 / Friedrich



Nach ersten Informationen des Einsatzleiters handelte es sich bei dem Peugeot-Fahrer um einen Geisterfahrer. Der Wagen war mit zwei Personen besetzt. Ein Insasse erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der zweite Insasse kam mit mittelschweren Verletzungen per Krankenwagen in eine Klinik.

In dem Bus eines Forchheimer Reiseunternehmens befand sich nach ersten Angaben eine Jugendfußballmannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Im Bus wurden drei Personen leicht verletzt.

Unter welchen Umständen der Fahrer in falscher Richtung auf die A73 aufgefahren ist, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, an welcher Auffahrt der Wagen auf den Frankenschnellweg auffuhr.

