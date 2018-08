Bereits zum achten Mal gab Radio Gong am Sonntag den Startschuss für seine Motorradausfahrt "Born To Be Wild". Vom Innenhof der Nürnberger Kongresshalle aus ging es diesmal zur Landbrauerei Pyraser in Thalmässing. Hunderte Biker nahmen an dem Spektakel mit ihren herausgeputzten Maschinen teil.