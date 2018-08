Geisterfahrerin fährt in Bus: Verletzte auf Frankenschnellweg

NÜRNBERG - Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf dem Frankenschnellweg sind am Sonntagvormittag mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei war die Fahrerin eines Peugeot gegen 11.30 Uhr in Gibitzenhof auf Höhe der Nopitschstraße in einen Bus gefahren. Darin befand sich eine Jugendmannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth.

Weil die Rettungskräfte die Insassen aus dem Auto befreien mussten, wurde der Frankenschnellweg stadtauswärts gesperrt. Foto: NEWS5 / Friedrich



Nach ersten Informationen des Einsatzleiters war der Wagen mit zwei Personen besetzt. Die Frau am Steuer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer kam mit schweren Verletzungen per Krankenwagen in eine Klinik.

In dem Bus eines Landkreis Forchheim befand sich nicht wie zuvor berichtet die U21 der SpVgg Greuther Fürth, sondern die U16, die zu einem Freundschaftsspiel gegen die U16 des FC Augsburg unterwegs war. Die Mannschaft wurde mit einem Ersatzbus zurück ins Trainingsgelände an der Kronacher Straße gebracht.

Der Pressesprecher der SpVgg Greuther Fürth, Immanuel Kästlen, kommentiert den Busunfall erleichtert: "Gottseidank hatten wir Glück im Unglück. Drei Nachwusspieler von uns sind zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht worden", berichtet Kästlen. "Aktuell gehen wir davon aus, dass ihnen nichts Schlimmeres passiert ist." Das Trainerteam habe zum Glück "sehr besonnen und gut reagiert", alle Spieler vor Ort sehr gut betreut und die Eltern verständigt.

Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken mitteilt, gab es kurz vor dem Unfall eine Meldung über den Geisterfahrer, die die Beamten noch an die Medien weitergaben. Unter welchen Umständen und wo die Peugeot-Fahrerin in falscher Richtung auf den Frankenschnellweg aufgefahren war, ist noch nicht bekannt.

Aktuell ist die Fahrbahn stadtauswärts immer noch komplett gesperrt. Ein Sachverständiger ist am Unfallort und untersucht die Fahrzeuge. Die Polizei kann derzeit noch nicht abschätzen, wann der Frankenschnellweg wieder freigegeben wird.

Dieser Artikel wurde am 19.08.2018 um 15.10 Uhr aktualisiert.

