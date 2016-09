Gekündigte Tierheim-Chefin hätte gern weitergemacht

Heike Weber nach Erkrankung entlassen - "Gegensätzliche Vorstellungen" - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Die ehemalige Leiterin des Nürnberger Tierheims, Heike Weber, hätte nach ihrer Krankheit den Posten gerne wieder übernommen. Die Geschäftsführung entschied sich jedoch dagegen.

Die ehemalige Tierheimleiterin Heike Weber berichtet, sie habe im Tierheim "vier Jahre lang 18-Stunden-Tage" gehabt. Darunter habe ihre Gesundheit gelitten. © Wegener



Die ehemalige Tierheimleiterin Heike Weber berichtet, sie habe im Tierheim "vier Jahre lang 18-Stunden-Tage" gehabt. Darunter habe ihre Gesundheit gelitten. Foto: Wegener



Die gekündigte Nürnberger Tierheim-Chefin Heike Weber hat Aussagen der Präsidentin des Tierschutzvereins, Dagmar Wöhrl, widersprochen. Entgegen Wöhrls Angaben habe sie nach längerer Krankheit eine Wiedereingliederung nicht abgelehnt, sagte Weber am Freitag. Im Gegenteil: "Ich wollte unbedingt wieder in meinen Job zurück", sagte Weber.

In einem Gespräch mit der Leitung des Tierschutzvereins habe vielmehr der Geschäftsführende Vorsitzende Marcus König eine Wiedereingliederung Webers abgelehnt. König bestätigte dies: In dem Gespräch seien gegensätzliche Vorstellungen über die Wiedereingliederung offensichtlich geworden und "dann haben wir gesagt, das hat keinen Sinn mehr", sagte König.

"18-Stunden-Tage"

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Vorstand des Tierschutzvereins Weber zum 30. September gekündigt hatte. Weber berichtete, sie habe im Tierheim "vier Jahre lang 18-Stunden-Tage" gehabt. Darunter habe selbst ihre sonst sehr robuste Gesundheit gelitten. So sei sie im Herbst 2015 krank geworden, habe aber vom Frühjahr an in ihren Job zurückgewollt.

Die kommissarische Leitung des Tierheims hat inzwischen Mitarbeiterin Tanja Schnabel übernommen. Sie gilt als wahrscheinliche Nachfolgerin von Weber. Das Tierheim war 2014 bundesweit bekannt geworden, weil es Dutzende Welpen aus illegalen Hundetransporten aufgenommen hatte.

dpa