Geld verfeiert: Ausreißerinnen stellen sich der Polizei

15-jährige Zwillingsschwestern hatten das Wochenende durchgefeiert - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Zwei jugendliche Zwillingsschwestern sind am Sonntagabend auf der Wache der Bundespolizei erschienen. Ihr Anliegen: Sie hatten kein Geld mehr für ihr Zugticket.

Die beiden 15-Jährigen feierten das Wochenende in Nürnberg durch, erzählten sie den Beamten. Dabei hätten sie den Überblick über ihre finanziellen Mittel verloren und seien am Ende ohne einen Groschen in der Tasche dagestanden.

In ihrer Not kamen die zwei Oberpfälzerinnen auf die Wache in der Hoffnung, hier Hilfe zu erhalten. Und die bekamen sie auch: Die Beamten informierten umgehend die besorgte Mutter der beiden Jugendlichen und organisierten eine Rückfahrt nach Hause.

