Geldbörse gestohlen: Polizei überführt 78-Jährigen

Erinnerungsvermögen eines Zeugen brachte die Polizei zum Täter - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Fast ein Jahr nach einem fiesen Geldbörsendiebstahl in einer Nürnberger Bankfiliale, konnte die Polizei nun den mutmaßlichen Täter überführen. Der Mann ist bereits 78 Jahre alt.

Im Februar 2018 soll der Mann in einer Gaststätte am Aufseßplatz die Geldbörse einer Frau gestohlen haben. Die Börse fand sich später in einer Bankfiliale. Intensive Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu dem 78-Jährigen, der bei der Tat rund 150 Euro erbeutet haben soll. Sehr hilfreich für die Ermittler war das gute das Erinnerungsvermögen eines Zeugen. Außerdem konnte die Polizei offenbar auch Videomaterial aus der Bankfiliale auswerten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig