Genüsse aus der Heimat nach Franken holen

Türkische Supermärkte bieten vieles, was Kunden in anderen Nürnberger Geschäften vergeblich suchen - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Wie schmeckt Asien, Russland oder die Türkei? Die Genuss & Leben-Redaktion hat sich in ausländischen Supermärkten umgeschaut. Heute besuchen wir die Türkei – den "Can Supermarkt" am Hasenbuck und den "Plärrer Supermarkt" in Gostenhof.

Hakan Can führt einen großen Supermarkt in der Ingolstädter Straße. Dort kann man im angegliederten Restaurant türkisch essen. © Tim Händel



Auf den ersten Blick wirkt der "Can Supermarkt" unweit der U-Bahnhaltestelle Hasenbuck wie ein gewöhnlicher heimischer Laden. Auf den zweiten Blick fällt auf: Der Markt ist deutlich besser besucht. Schon vormittags herrscht hier reger Andrang. Die Angestellten sind schwer beschäftigt. Am Eingang begrüßen sich zwei türkische Familien mit Umarmungen und Küssen. An der Kasse unterhalten sich Kunden und Mitarbeiter angeregt. Auf die Uhr schaut hier keiner.

Hakan Can, Geschäftsführer der "Can Handels GmbH & Co. KG", sieht die Kundennähe und den Servicegedanken als markanten Unterschied zu den meisten deutschen Supermärkten. Das Personal versuche, einen persönlichen Kontakt aufzubauen, um auf die individuellen Wünsche des Kunden eingehen zu können. Hakan Can fragt: Wo sonst warten Menschen schon mal über 30 Minuten an der Fleischtheke und sind danach auch noch zufrieden?

Jeder Kunde könne hier seine Anregungen und Ideen einbringen. Davon profitiere das Geschäft immer wieder. Was den Laden laut Can auszeichnet, ist die Frische der Produkte. "Frische ist unsere DNA", sagt er. Vor allem bei den Backwaren, jeden Morgen in der hauseigenen Bäckerei zubereitet, und beim Fleisch, aber auch bei Obst und Gemüse legt er viel Wert darauf.

Alles, was das Herz begehrt: Nicht nur türkische Produkte stehen im "Can Supermarkt" in den Regalen, auch allerlei Feines aus anderen Mittelmeerländern - und auch aus Deutschland. © Tim Händel



Mit dem Supermarkt möchte Can seinen Kunden auch "ein Stück Heimat" anbieten. Das bis auf den letzten Tisch besetzte Can-Restaurant nebenan, das von Hakans Schwester und seinem Schwiegervater geführt wird, zeugt davon. Hauptsächlich werden dort türkische Schnellgerichte zubereitet.

Das Ambiente ist jedoch erheblich gemütlicher als in einem herkömmlichen Schnellimbiss, es lädt dazu ein, länger zu verweilen. Vor den Augen der Gäste wird hier die türkische Spezialität "Gözleme" (hier geht es zum Rezept) zubereitet. Das ist ebenfalls Teil des Konzepts: Die Kundschaft soll nicht nur einkaufen, sondern auch bequem essen gehen, um das besagte "Stück Heimat" kulinarisch erleben zu können.

Dass türkische Supermärkte immer beliebter werden, zeigt schon die internationale Zusammensetzung der Kundschaft. Früher kamen zum Großteil Türken, heute sind auch viele Deutsche und andere Nationalitäten dabei. Und im Sortiment ist keineswegs nur die Türkei vertreten, sondern auch zum Beispiel Griechenland, etwa mit "Manouri-Käse".

"Ohne die Familie geht gar nichts": Tayfun Tuna betreibt den türkischen "Plärrer Supermarkt". © Tim Händel



Aufwertung fürs Viertel

Die Idee, am Plärrer einen türkischen Supermarkt zu eröffnen, hatte die Familie Tuna schon lange. Seit vielen Jahren sind sie auf dem Großmarkt vertreten, vor vier Jahren eröffneten die Tunas dann ihren eigenen Markt. "Der ,Plärrer Supermarkt’ erweckt Leben", sagt Tayfun Tuna, Sohn der beiden Besitzer Nursel und Raffet Tuna. Wo sonst hauptsächlich Spielotheken für eine etwas schmuddelige Atmosphäre sorgen, ist der Supermarkt für viele eine Aufwertung. Tuna selbst ist am Plärrer aufgewachsen und weiß, wie der Ort und die Menschen ticken.

Im türkischen "Plärrer Supermarkt" kann man auch frisches Fleisch, das hier zerlegt wird, kaufen. © Tim Händel



Mittlerweile hat der Laden 17 Mitarbeiter und fällt durch seine immens lange Obst- und Gemüsetheke am Eingang auf. In den früheren Räumen eines Computerhändlers findet man allerlei anatolische Spezialitäten, aber auch Backwaren und Frischfleisch.

Auch hier steht der Kunde im Mittelpunkt: "Wir sind bekannt und die Kunden sind bei uns bekannt", sagt Tuna. All das sei nur möglich, weil der "Plärrer Supermarkt" ein echter Familienbetrieb ist. Vater Raffet, Mutter Nursel, Tayfun selbst und seine Frau Essin bilden den harten Kern. "Ohne die Familie geht einfach gar nichts", betont Tayfun Tuna.

Can Supermarkt, Ingolstädter Str. 53, can-supermarkt.de. Plärrer Supermarkt, Am Plärrer 2, plaerrer-supermarkt.chayns.net

Tim Händel