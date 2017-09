Georgensgmünd: "Reichsbürger" rechnete mit SEK-Einsatz

Zeuge sagt im Prozess gegen Wolfgang P. detailliert aus - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - "Ein paar von denen nehme ich mit": Nach Angaben eines Zeugen soll das der sogenannte Reichsbürger wenige Tage vor dem tödlichen Polizeieinsatz über Beamte gesagt haben.

Der sogenannte Reichsbürger aus Georgensgmünd hat nach Angaben eines Zeugen mit einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit seinen Waffen gerechnet.

Bei einer Veranstaltung wenige Tage vor dem tödlichen Einsatz im Oktober 2016 habe der Angeklagte zu ihm gesagt, er rechne damit, dass demnächst die Polizei oder das SEK zu ihm komme, sagte ein 42-jähriger am Donnerstag vor dem Landgericht in Nürnberg aus. Wolfgang P. habe dazu gesagt: "Aber ein paar von denen nehme ich mit."

Der Angeklagte habe gesagt, er gehe davon aus, dass die Polizei ihm seine Waffen abnehmen wolle, aber die Waffen seien legal. Der 50-Jährige habe jedoch "kein Wort gesagt, dass er schießen wird", oder "dass er Reichsbürger ist".

Am Mittwochmorgen eröffnete ein "Reichsbürger" in Georgensgmünd das Feuer auf mehrere Polizisten. Der Mann war legal im Besitz von Waffen, die das Landratsamt Roth wegen Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit sicherstellen wollte. Als die Spezialeinheiten in das Haus am Weinberg eindrangen, begann der Mann sofort zu schießen. Zwei Beamte wurden verletzt, einer starb.