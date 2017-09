Gericht kippt AfD-Verbot: Gauland darf in Nürnberg sprechen

NÜRNBERG - Niederlage für die Stadt Nürnberg: Im Streit um eine AfD-Veranstaltung am Samstag hat das Verwaltungsgericht Ansbach zugunsten der AFD-Nürnberg entschieden.

Die Wahlkampfveranstaltung der AfD mit Spitzenkandidat Alexander Gauland in Nürnberg kann am Samstag planmäßig stattfinden. © dpa



Nachdem die AfD nicht rechtsverbindlich geklärt hatte, dem Spitzenkandidaten Alexander Gauland bei der Veranstaltung nicht das Wort zu erteilen, hatte die Stadt Nürnberg den Mietvertrag für die Meistersingerhalle widerrufen.

Die Stadt hatte befürchtet, dass Gauland in der Meistersingerhalle ähnliche verbale Entgleisungen artikulieren könnte, wie zuvor gegen die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz. Dagegen hatte die AfD mit einem Eilantrag gegen die Stadt reagiert. Diesem zur Überlassung der Meistersingerhalle gab das Verwaltungsgericht Ansbach nun statt. "Die Äußerungen von Alexander Gauland in Thüringen seien von der Antragstellerseite zwar nicht bestritten worden, Alexander Gauland habe aber zwischenzeitlich öffentlich erklärt, dass er die kritisierte Formulierung "entsorgen" in Zukunft so nicht mehr verwenden werde.

Dem sei letztlich auch die Stadt Nürnberg nicht konkret und substantiiert entgegen getreten", hieß es zur Begründung. Gegen den Beschluss kann die Stadt Nürnberg Beschwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München einlegen. Soweit und solange dieser nicht anderweitig entscheidet, kann die Veranstaltung am Samstag somit stattfinden.

