Germania-Aus: Flüge am Airport Nürnberg annulliert

Durch die angemeldete Insolvenz herrscht Chaos an deutschen Flughäfen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitarbeiter und Passagiere trifft das Aus der Fluggesellschaft Germania völlig unerwartet. In der Nacht auf Dienstag verkündete die Geschäftsführung auf der Website die Insolvenz - mit sofortiger Wirkung fallen alle Flüge aus, auch der Airport Nürnberg ist extrem betroffen.

Das Germania-Aus hat auch immense Folgen für den Nürnberger Flughafen. © dpa



Das kam unerwartet. Die Fluggesellschaft Germania stellt mit sofortiger Wirkung alle Flüge ein, in der Nacht auf Dienstag meldete das Berliner Unternehmen Insolvenz an. Flughäfen in ganz Deutschland sind betroffen, darunter auch der Airport Nürnberg.

Im aktuellen Winter-Flugplan, den der Albrecht-Dürer-Airport auf seiner Homepage veröffentlicht hat, sind es ganze 17 Flugziele, die Germania von Nürnberg aus direkt ansteuert. Doch damit ist es jetzt vorbei. Kurz nach Bekanntgabe der Insolvenz folgte die direkte Annullierung aller Germania-Flüge. Ein Schock für alle Passagiere.

Konkret betroffen sind am Dienstag zwei Flüge: Um 10.50 Uhr hätte eine Maschine das ägyptische Hurghada ansteuern sollen, um 12.40 Uhr war der Abflug nach Funchal, auf der portugiesischen Insel Madeira, geplant.

Den Flughafen Nürnberg trifft das Germania-Aus heftig. Die Airline war bis dato die größte touristische Fluggesellschaft am Albrecht-Dürer-Airport. Außerdem war eine Aufstockung des Flugangebotes geplant, neue Direktziele waren unter anderem Agadir (Marokko), Thessaloniki (Griechenland) und Faro (Portugal/ab 1. März 2019).

Folgende Reiseziele sind durch das Germania-Aus betroffen: Agadir, Antalya, Athen, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Hurghada, Ibiza, Lanzarote, La Palma, Madeira, Marsa Alam, Palma de Mallorca, Paphos/Zypern, Tel Aviv, Teneriffa, Thessaloniki.

