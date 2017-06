Gerstensaft aus Helsinki beim Bierfest im Burggraben

Eröffnung und Umzug am Mittwoch - 40 Brauereien sind dabei - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Im Nürnberger Burggraben fließt wieder Gerstensaft in großen Mengen: Am Mittwoch, 14. Juni, startet das 20. Bierfest unterhalb der Festung.

Viele große Fässer von 40 Brauereien: Der Festumzug durch die Nürnberger Altstadt setzt sich um 17 Uhr in Bewegung. © Horst Linke



40 kleine und mittelständische Brauereien schenken beim Fränkischen Bierfest rund 100 verschiedene Sorten des Gerstensaftes aus. Die Palette reicht vom seit Jahrhunderten unveränderten Spezialrezept bis hin zu außergewöhnlichen Craft-Bier-Kreationen. Die diesjährige Gastbrauerei des Festes stammt aus dem hohen, skandinavischen Norden: Aus Helsinki in Finnland. Dort gibt es bereits seit 250 Jahren Bier. Zu den besten Zeiten arbeiteten mehrere Dutzend Brauereien in der Stadt am Finnischen Meerbusen.

Zum Start des Bierfestes setzen die Organisatoren zum zweiten Mal auf einen bunten Festzug durch die Nürnberger Altstadt. Am 14. Juni um 16 Uhr stellen sich die Gespanne am Lorenzer Platz auf. Sie darf natürlich auch nicht fehlen: die Bierkönigin. Um 17 Uhr setzt sich der Tross in Bewegung, Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel begleitet den Zug durch die Altstadt. Der Weg der Wagen führt vom Lorenzer Platz zur Heubrücke, weiter über den Hans-Sachs-Platz und den Obstmarkt zur Theresienstraße. Von dort geht es weiter über den Sebalder Platz und Weinmarkt, um dann via Weißgerbergasse und Hallertor im Nürnberger Burggraben einzufahren. Mit Unterstützung der Bierkönigin wird Bürgermeister Vogel am Fuße der Kaiserburg das erste Fass anstechen.

Bis einschließlich Sonntag, 18. Juni, sorgen Bands auf fünf Bühnen im Graben für eine satte Live-Unterhaltung. Künstler und Musiker aus der Region geben hier ihr Bestes. Zünftige Blasmusikkapellen, fränkische Liedermacher und Rockbands heizen den Besuchern jeden Tag bis in die Abendstunden ein.

Alexander Brock