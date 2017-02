Der Winterball der Nürnberger Hochschulen hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste in die Meistersingerhalle gelockt. Zu Musik von Max Barnabas und seinem Revueorchester im Saal und der Band Groovy Flames im Foyer tanzten die Besucher bis tief in die Nacht.

Am Samstag stand beim Comic-Fachgeschäft Ultra Comix alles unter dem Motto "Mainstream Fantasy". Das Geschäft in der Nürnberger Innenstadt lud nicht nur zu einer Sneakpreview des Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiels. Fantasy-Fans durften auch selbst aktiv werden: Neben Mal - und Bastelworkshops gab es eine Einführung in Live-Rollenspiele. Außerdem wurden Spiele wie "Game of Thrones", "World of Warcraft" und "Der Herr der Ringe" vorgestellt.