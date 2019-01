Geschwindigkeitskontrollen: 200 Raser in Nürnberg erwischt

Hohe Bußgelder erwarten 185 der 200 der Verkehrssünder - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Mit 122 km/h ist ein Auto in der Münchener Straße in eine Radarfalle gerast - obwohl hier maximal Tempo 70 erlaubt ist. Kein Einzelfall: Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei führten am vergangenen Wochenende im gesamten Stadtgebiet intensive Geschwindigkeitskontrollen durch.

Insgesamt hat die Polizei vergangene Woche 14.000 Fahrzeuge ins Visier genommen. Davon waren 200 Kraftfahrer teils deutlich zu schnell unterwegs, heißt es in einer Meldung der Polizei. 185 von ihnen müssen jetzt ein Verwarnungsgeld bezahlen. Auffällig war auch ein Fahrer, der in Nürnberg mit seinem Wagen die Münchener Straße mit 122 Kilometer pro Stunde entlang raste.

Eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 70 km/h ist hier erlaubt. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von zwei Monaten rechnen.

bro