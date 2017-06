Gesprächsrunde: Fußball und Menschenrechte in Russland

NÜRNBERG - In wenigen Tagen beginnt der Fifa Confederations Cup in Russland - die Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2018. Die Deutsche Akademie für Fußballkultur lädt am Donnerstag zur Diskussion zum Thema "Fußball und Menschenrechte in Russland" in Nürnberg.

Bald beginnt der Confed Cup, die Generalprobe zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Bei der Gesprächsrunde im Marmorsaal des Presseclub Nürnberg soll es am Donnerstagabend um Fußball und die Menschenrechte in Russland gehen. © dpa



Es sind zwei der größten Streitthemen in unserer Gesellschaft: Politik und Sport. Während Funktionäre stets betonen, beides strikt trennen zu wollen, ist dies in der Praxis nicht immer möglich. Der Fußball gilt mancherorts als Instrument, um das Image des austragenden Landes zu verbessern. Für die Fans, die sich dieses Event nicht entgehen lassen wollen, schwingt immer die Befürchtung mit, Teil der Instrumentalisierung zu werden.

Gleichzeitig sind solche Großveranstaltungen auch immer eine Möglichkeit, auf Missstände hinzuweisen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf zu lenken. Der DFB möchte seine "Positionen auch in den Menschenrechtsfragen deutlich hinterlegen", wie Präsident Reinhard Grindel im Vorfeld betonte.

Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 8. Juni 2017, wird auch Grindel mit von der Partie sein und die Position des DFB erläutern. Ebenso wollen Martin Endemann von der Fanvereinigung "Football Supporters Europe", F.A.Z.-Sportredakteur Christoph Becker sowie Steffen Melle, Geschäftsführer des Deutsch-Russischen Austausch e. V. aktiv mitdiskutieren. Moderiert wird der Abend von Prof. Bernd Gäbler, seines Zeichens Medienwissenschaftler von der FHM Bielefeld.

Dabei soll es schonungslos um die menschenrechtlichen Probleme gehen, mit denen das Gastgeberland Russland immer wieder assoziiert wird: Strukturelle Diskriminierung von Homosexuellen, nachlässiger Umgang mit Hasskriminalität, Bagatellisierung häuslicher Gewalt und zunehmende Einschränkung der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Marmorsaal des Presseclub Nürnberg, der Eintritt ist frei - um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@fussball-kultur.org wird mit dem Betreff "WM in Russland" gebeten.

