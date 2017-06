Getötete Prostituierte: Festgenommener wieder frei

"Bislang keine Hinweise" auf Verbindung mit Tatgeschehen in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch immer ist unklar, wer die 22-jährige Prostituierte "Yenna" in ihrem Appartement in der Regensburger Straße in Nürnberg getötet hat. Ein am Mittwochvormittag festgenommener Mann wurde inzwischen wieder freigelassen.

Die Ermittlungskommission "Himmel" sucht weiter nach dem Täter, der eine 22-jährige Prostituierte auf dem Gewissen hat, die in der Nacht auf Chrsti Himmelfahrt tot in ihrer Modellwohnung in der Regensburger Straße gefunden wurde. Einen am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an der jungen Rumänin festgenommenen Mann haben die Beamten mittlerweile wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in der Regensburger Straße: Einsatzkräfte finden tote Person In einem Appartement im sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße in Nürnberg hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend eine Leiche entdeckt. Die Einsatzkräfte waren wegen starker Rauchentwicklung alarmiert worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, die Mordkommission ermittelt.



Der Mann wurde am Mittwochvormittag festgenommen, da er am Tatabend Kontakt zu dem Opfer hatte. "Im Verlauf der Ermittlungen des gestrigen Tages ergaben sich bislang keine Hinweise, welche darauf schließen lassen, dass der Mann mit dem Tatgeschehen in Verbindung gebracht werden kann", teilte die Polizei mit. Demnach wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungskommission "Himmel" bittet in diesem Zusammenhang nochmals um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.