Gewaltige Kuppel: Zirkus Flic Flac ragt am Dutzendteich empor

X-Mas-Show startet am 21. Dezember in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Adrenalin, Abenteuer und Action - diese Weihnachten wird es am Dutzendteich in Nürnberg wohl alles andere als besinnlich zugehen, wenn der Zirkus Flic Flac in seine spektakuläre X-Mas-Show ruft. Doch bis dahin muss noch viel passiern - wir warem am Volksfestplatz!

Bilderstrecke zum Thema Stahlrohre und Schweiß: Aufbau des Zirkus Flic Flac in Nürnberg Am 21. Dezember startet der Zirkus Flic Flac mit der Premiere seiner Weihnachts-Show in Nürnberg. Die Helfer haben bis dahin alle Hände voll zu tun beim Aufbau des großen Zelts auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich.