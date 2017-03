Gibitzenhof: 28-Jähriger verletzt Polizisten mit Kopfstoß

NÜRNBERG - Am Dienstagabend wurde ein Polizeibeamter im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof verletzt, als er in seiner Freizeit einem Mann zu Hilfe kam. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen.

Der Polizeibeamte war zusammen mit seiner Freundin mit dem Auto auf dem Weg nach Hause. Gegen 22.30 Uhr bemerkte er, wie ein zunächst Unbekannter einen 57-Jährigen in einer Telefonzelle in der Brehmstraße attackierte. Der Polizist bemerkte das und sprach den aggressiven 28-jährigen Mann an.

Dieser hatte zuvor den 57-Jährigen mit dem Tode bedroht und versucht, ihn zu schlagen. Als sich der Polizist als solcher zu erkennen gab, stieß der 28-Jährige unvermittelt mit dem Kopf in das Gesicht des Polizisten. Zusammen mit einem weiteren Passanten gelang es, den 28-Jährigen zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festzuhalten.

Dabei versuchte sich der Mann mit weiteren Tritten und Kopfstößen gegen den Beamten und den 29-jährigen Passanten zu befreien. Der Beamte wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Gegen den 28-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da er auch eine geringe Menge Marihuana mit sich führte, muss er sich außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

