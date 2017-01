"Giftler-Paar" soll auch eine 14-Jährige beklaut haben

NÜRNBERG - Um Geld für Drogen zu beschaffen, war ihnen offenbar jedes Mittel recht: Derzeit steht ein Nürnberger "Giftler"-Paar vor einem Schöffengericht des Amtsgerichts. Auch eine 14-Jährige sollen sie beklaut haben.

Der 25 Jahre alten Frau und ihrem 29 Jahre alten Partner werden zahlreiche Diebstähle vorgeworfen. Unter anderem sollen sie das Taschengeld einer Schülerin geklaut haben.

Die 14 Jahre alte Schülerin war am 10. April 2016 auf dem Heimweg. Am Hauptbahnhof wurde sie von einer Frau angesprochen, die sie bat, ihr etwas Kleingeld für die Zugfahrkarte zu geben. Das Mädchen wollte gerne helfen und zog seinen Geldbeutel heraus. Da schnappte sich die Frau rund 25 Euro aus der geöffneten Börse. Als die Schülerin hinter der Diebin und ihrem Begleiter herlief, soll ihr von der Frau auch noch das Handy entrissen, sie am Oberarm gepackt und um das Bahnhofsgebäude zum Südausgang geschleift worden sein. Erst dort bekam die 14-Jährige ihr Mobiltelefon zurück.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass eine 25 Jahre alte Wohnungslose die dreiste Diebin war. Ihr 29 Jahre alter Freund soll der Begleiter der Frau gewesen sein. Beide sind der Polizei als Drogenkonsumenten bekannt und beide fielen wiederholt wegen Straftaten, die der Beschaffungskriminalität zuzurechnen sind, auf.

Nun sind sie vor dem Schöffengericht des Nürnberger Amtsgerichts wegen etwa ein Dutzend weiterer Fälle angeklagt. Darunter sind zahlreiche Ladendiebstähle.

Beide Angeklagte gaben am Mittwoch zu, in Kaufhäusern und Drogeriemärkten teure Parfums gestohlen zu haben. Diese hätten sie auf dem Schwarzmarkt zu Bargeld gemacht und sich anschließend Drogen gekauft.

Die 25-Jährige soll außerdem einem Mann nach einem Streit in die Genitalien getreten und einer Bekannten aus der Drogenszene einen heftigen Kopfstoß verpasst haben. Das stritt die Angeklagte ebenso ab wie eine Sachbeschädigung, für die sie verantwortlich sein soll: Aus Ärger soll sie das Auto des Vaters ihres Freundes zerkratzt haben. Dieser war gegen die Beziehung, weil er einen schlechten Einfluss auf seinen Sohn fürchtete. Der Prozess wird fortgesetzt.

Clara Grau